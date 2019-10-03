Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümünde bir anıtta tutulan küllerinin bir bölümünün çalındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinde Rewa şehri emniyeti, Bapu Bhawan Anıtı'nda 1948 yılından bu yana tutulan Gandi'nin küllerinin bir bölümünün hırsızlar tarafından çalındığını doğruladı.

Hırsızların ayrıca Gandi'nin fotoğrafı üzerine yeşil boyayla "hain" yazdığı belirtildi.

Bapu Bhawan Anıtı'nın bakımından sorumlu Mangaldeep Tiwari, yerel The Wire sitesine yaptığı açıklamada, Gandi'nin doğum günü olduğu için sabah erken saatte anıtın kapısını açtığını, döndüğünde Gandi'nin küllerinin kaybolduğunu ve posterinin tahrif edildiğini gördüğünü söyledi. Tiwari, olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Polisin olayı "ulusal birliğe zarar veren" ve huzuru bozmaya yönelik davranışlar çerçevesinde soruşturduğu kaydedildi.

Yerel siyasetçi Gurmeet Singh'in şikayeti üzerine polisin konuyla ilgili harekete geçtiği ifade edildi. Singh, The Wire'a "Bu delilik son bulmalı. Rewa polisine Bapu Bhawan'daki kamera kayıtlarını kontrol etmeleri çağrısı yapıyorum." açıklamasını yaptı.