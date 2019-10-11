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Mahinur Özdemir'e Belçika'dan Kraliyet Nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili Mahinur Özdemir'e Belçika'da Kraliyet Nişanı verildi

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili Mahinur Özdemir'e Belçika'da Kral Leopold Nişanı verildi.

Kral Leopold Devlet Nişanı Özdemir'e Brüksel Parlamentosu Başkanı Rachid Madrane tarafından takdim edildi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Özdemir, "Bugün benim için çok güzel bir gün. Bugün bir nevi Brüksel Parlamentosundaki 10 yıllık çalışmalarımın taçlandırılmasıdır. Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görüldüm. Bunu beni destekleyen herkes adına almaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

- İlk başörtülü milletvekili

Toplum adına yaptığı başarılar nedeniyle Belçika Kralı Philippe tarafından nişana layık görülen Özdemir, aynı zamanda Brüksel Parlamentosunda görev yapan en genç ve ilk başörtülü kadın olarak ön plana çıkıyor.

Belçika'nın en etkili 100 kadını arasına giren Özdemir, özellikle kadın hakları, ayrımcılık ve İslamofobiyle mücadele gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Belçika'daki Hristiyan Demokratlar (CDH) partisinde de önemli görevler üstlenen Özdemir, aynı zamanda 2011-2016 döneminde "En Etkili 500 Müslümanlar Listesi'nde" yer almıştı.

Belçika'da Kraliyet Nişanı, toplum yararına çalışan kişileri takdir etmek için Belçika Kralı tarafından veriliyor.

Belçika Kralı Philippe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2015 yılında nişan teatisiyle birlikte Kral Leopold Nişanı'nı takdim etmişti.

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