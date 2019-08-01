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“Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle yürütülen "Mahir Eller Projesi" Bursalı işverenlere tanıtıldı.“Mahir Eller Projesi” yurt çapında meslekî yeterliliği ve birikimi olan kişilere ulaşılmasını hedefliyor.

“Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğiyle yürütülen "Mahir Eller Projesi" Bursalı işverenlere tanıtıldı.
“Mahir Eller Projesi” yurt çapında meslekî yeterliliği ve birikimi olan kişilere ulaşılmasını hedefliyor. “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla yürütülen Mahir Eller Projesi ile 15 bin kişinin meslekî ehliyet almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde Bursa da dâhil olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen mesleki belgelendirme konusundaki toplantılarla vasıflı iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması ve iş kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan toplantının açılış konuşmasında BTSO olarak sanayicilerin aradıkları vasıflı elemanların yetişmesine katkı sağlamak için yürütülen çalışmalara “Mahir Eller Projesi” ile devam edildiğinin altını çizdi. Projenin temelini oluşturan, meslekî yeterliliklerin belgelendirilmesi ve sınav süreçleri hakkında bilgi aktarmak üzere iş dünyasıyla bir araya gelindiğini vurgulayan Koçaslan, “Üretim, sanayi, istihdam ve ihracat değerleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri olmayı başaran Bursa, gelecek hedeflerine çalışanların meslekî bilgileriyle birlikte firmalarımızın sürekli artan ürün ve hizmet kalitesiyle ulaşacaktır” dedi.
Meslekî Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Akkaya Bursa’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Meslekî Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) sınav ve belgelendirme süreçleri hakkında bilgi verdi. Ünsal Akkaya konuşmasında, BTSO’nun iştiraki olan BTSO MESYEB’in Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirilmelerini hızlı, nitelikli, güvenilir, kaliteli ve tüm etik kurallara uygun olarak yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren bir kurum olduğunu anlattı.
Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi hedeflenirken, 15 bin kişinin ise meslekî yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Bursa’da bugüne kadar yaklaşık bin 170 kişi meslekî becerilerinin tespit edilmesi maksadıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı.

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