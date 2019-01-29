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"Mahir Eller Projesi" ile 30 bin kişiye ulaşılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde uygulanacak, AB tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeye sahip Mahir Eller Projesi ile 30 bin kişinin taraması yapılarak mesleki becerileri belirlenecek - Kilis Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı: - "Geçici koruma altında olduğu söylenen Suriyelilerin yaklaşık yüzde 50'sinin Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'da yaşadığı düşünülürse bu illerin yükünün ne kadar ağır olduğu ve bu bölgede yeni istihdam alanlarının oluşturulmasının önemi açıkça görülecektir"

KİLİS (AA) - Kilis'te, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, 15 milyon avro bütçeye sahip 12 ili kapsayan "Mahir Eller Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve KİTSO iş birliğinde yürütülecek projenin detayları anlatıldı.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, burada yaptığı konuşmada, proje ile ulaşılan kişilerin beceri haritasının çıkartılıp, mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Projenin sadece istihdama yönelik olmadığını aynı zamanda işverenlerin de bundan faydalanacağını anlatan Celkanlı, şunları kaydetti:

"Geçici koruma altında olduğu söylenen Suriyelilerin yaklaşık yüzde 50'sinin Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'da yaşadığı düşünülürse bu illerin yükünün ne kadar ağır olduğu ve bu bölgede yeni istihdam alanlarının oluşturulmasının önemi açıkça görülecektir. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 12 ilde uygulanacak Mahir Eller Projesi işte bu amaçla ortaya konulmuştur. Projenin yaklaşık değeri 15 milyon avrodur ve yaklaşık 2 yıl süreyle devam edecektir."

Celkanlı, Kilis, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da uygulanacak proje ile yaklaşık 30 bin kişinin taramasının yapılarak mesleki becerilerinin belirleneceğini, 15 bin kişinin mesleki yetkinliğinin belgelendirileceğini, 3 bin kişinin ise istihdamının sağlanacağını aktardı.

Böylece işverenlerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasının mümkün olacağına işaret eden Celkanlı, projeyle işverenlerin istihdam ettiği işçilerin maaşlarının yüzde 10'unun ve en az 6 ay boyunca SGK primlerinin karşılanacağını dile getirdi.

Programda, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Biçer "Kilis’te Ekonomik Panorama" konulu sunum yaptı.

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Kilis Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Mahir Eller Projesi

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