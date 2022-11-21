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  4. Mahir Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? Gaziantep roket saldırısında 5 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Mahir Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? Gaziantep roket saldırısında 5 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

21.11.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahir Polat ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Gaziantep roket saldırısı tüm ülkeyi yasa boğdu. Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıda 5 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat 5 yaşındaki çocuğun yeğeni olduğunu açıkladı. Peki, Mahir Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mahir Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? Gaziantep roket saldırısında 5 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Mahir Polat ile ilgili bilgiler araştırılıyor. CHP İzmir milletvekili Mahir Polat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. TERÖRE LANET OLSUN.” dedi.

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MAHİR POLAT KİMDİR?

5 Mart 1975 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Fatma'dır.
İlköğrenimini Bayburt'ta, orta ve lise eğitimini Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü'nden, sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.Kooperatifler ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin SosyoEkonomik Etkileri üzerinde yüksek lisans tezi yazdı.
1995 yılında İzmir'e yerleşti. Gümrük müşavirliği yapan Polat, CHP'de Mahalle Temsilciliği ve İlçe Yöneticiliği görevlerini üstlendi. CHP 35. Olağan Kurultayında YDK Üyesi olarak seçilen Polat, iki dönemdir görevini sürdürmektedir. Kırsal yoksulluğun giderilmesi üzerine çalışmalar yaptı. Polat'ın, aynı zamanda çok sayıda mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.
Orta derece İngilizce bilen Polat, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Mahir Polat

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