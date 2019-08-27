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Mahir Ünal: Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yola inanmışlarla çıkılacağını belirterek, "Çünkü ikna edilenler, yolda başkaları tarafından da ikna edilirler.

Mahir Ünal: Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yola inanmışlarla çıkılacağını belirterek, "Çünkü ikna edilenler, yolda başkaları tarafından da ikna edilirler. Biz 18 yıldan beri inananlarla yol yürüyoruz. Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok" dedi.
AK Parti, Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantı da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, insan hafızasının unutmak gibi bir hastalığı olduğunu o nedenle de insanların bilincinin hep diri olması gerektiğini, İslam'ın da gafleti yasakladığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Müslüman asla gafil olmaz, Müslüman bir kez ısırıldığı yerden ikinci kez ısırılmaz. O yüzden hatırlamamız gerekiyor ki, bize anlatılan, çocuklarımıza anlatılan yalanlara birileri inanmasın. Yola ikna edilmişlerle çıkılmaz, yola inanmışlarla çıkılır. Çünkü ikna edilenler, yolda başkaları tarafından da ikna edilirler. Biz 18 yıldan beri inananlarla yol yürüyoruz. Birilerini ikna etmeye, ihtiyacımız yok. Biz her zaman hakkın ve hakikatin yanında duruyoruz, doğru bildiğimizi ve sorumluluğumuzu yerine getirip sonrasında ise, 'Tevekkeltü Al'Allah' diyoruz. Çünkü yenilginin de, zaferin de sahibi Allah'tır. Allah bizi yenilgiyle de imtihan eder, zaferle de imtihan eder. Dolayısıyla geçmişe dönüp bakalım, ikna olanlara ve inananlara bir bakalım."
'İNANMIŞ OLANLARLA YOLA ÇIKMALIYIZ'
AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde 'Bunlar 6 ay bile dayanamaz' diyenlerin olduğunu ardından AK Parti'ye çeşitli tuzaklar kurulup oyunlar oynandığını belirten Ünal, 2008'de kapatma davası açıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"2009'da, Recep Tayyip Erdoğan, Davos'ta, 'One minute' diye kükrediğinde, 'hah işte bu sefer bunların sonu geldi' dediler. 2010'da, 2011'de, 2012'de ne yalanlar söylediler. 2013'te gezi olaylarını başlattılar. Peki, yalan söylemeye devam ediyorlar mı? Ediyorlar. Acı olan ne biliyor musunuz? Onlar yalan söylemeye devam ediyorlar, onlar tezviratlarına devam ediyorlar, onlar bu milletin öz güvenliğine saldırmaya devam ediyorlar fakat bu saldırılar karşısında bakıyorum bazı arkadaşlarımız, 'ya çok kötü, şu olacakmış, bu olacakmış, Temmuz çok kötü olacakmış' diyor. Arkadaşlar inananlarla yola neden çıkılır? İşte böyle yalanlara itibar etmemek için inanmış olanlarla yola çıkmalıyız. Bunlara itibar edip, dile getirenlerle yol yürünmez, inananlarla yol yürünür kardeşlerim."

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Mahir Ünal: Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yokMahir Ünal: Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yokMahir Ünal: Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yokMahir Ünal: Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok

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