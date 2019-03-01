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Mahir Ünal: “CHP millet ismini hak etmiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP’nin millet ismini hak etmediğini belirterek, "FETÖ’ye tiyatro, kontrollü darbe diyen milletin varoluş-yok oluş mücadelesi verdiği mücadeleyi, FETÖ’cü ağzıyla anlatan bir anlayış, millet ittifakı adını alamaz" dedi.Gaziantep’te basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci eşlik etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP’nin millet ismini hak etmediğini belirterek, "FETÖ’ye tiyatro, kontrollü darbe diyen milletin varoluş-yok oluş mücadelesi verdiği mücadeleyi, FETÖ’cü ağzıyla anlatan bir anlayış, millet ittifakı adını alamaz" dedi.
Gaziantep’te basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel ile AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci eşlik etti. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.
Ünal, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla beraber Türkiye genelinde bazı şeylerin hızla değişmeye başladığını ifade etti. Gaziantep’in sorunları çözmede önemli bir şehir olduğu anlatan Ünal, Gaziantep’in sorunları kendi başına çözebildiğinin altını çizdi.

“CHP millet ismini hak etmiyor”
Ünal, Millet İttifakı’nı da eleştirerek şöyle konuştu:
"Neden CHP’ye kızıyoruz, neden CHP ve İYİ Parti’ye, ’Siz millet ittifakı adını hak etmiyorsunuz’ diyoruz. Çünkü milletin yanında durmuyorlar. FETÖ’ye tiyatro, kontrollü darbe diyen milletin varoluş-yok oluş mücadelesi verdiği mücadeleyi, FETÖ’cü ağzıyla anlatan bir anlayış, millet ittifakı adını alamaz. En ufak sorun olduğunda, bunu istismar eden Türkiye’nin çözüm gücüne inanmayan, şehirlerimizin rekabet anlayışına inanmayan, hala çöpte çukurda kalmış, anlayış söz konusu. Türkiye 25 yılda nereye geldi, CHP belediyelerinde hala maaşı ödenmeyen işçiler, yapılmayan yollar, toplanmayan çöpler, kanalizasyonun suya karışması gibi sorunlar var. CHP belediyelerinde, 1994 yılından bu yana değişen bir şey yok. CHP ile ilgili çok konuşmaya da gerek yok. Çünkü kendi iç meselesini çözemeyenler, ülke sorunlarını çözemez."

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