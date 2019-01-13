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MAHİR ÜNAL: CHP'NİN DERDİ 'BU ÜLKEDE MİLLETİN İRADESİ EGEMEN OLMASIN'DIR

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mardin'de aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin derdi başka, CHP'nin çözüm üretmek, öneri üretmek, iktidara alternatif olmak gibi bir derdi yok.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mardin'de aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) eleştirilerde bulunarak, "CHP'nin derdi başka, CHP'nin çözüm üretmek, öneri üretmek, iktidara alternatif olmak gibi bir derdi yok. CHP'nin derdi 'Bu ülkede milletin iradesi egemen olmasın'dır" dedi.
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Mardin belediye başkan adayları, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katıldığı aday tanıtım programıyla açıklandı. AK Parti milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, İl Başkanı Faruk Kılıç, ilçe başkanları, partinin gençlik ve kadın kolları başkanları ile partililerin katılımıyla yapılan tanıtım toplantısında konuşan Ünal, AK Parti'nin bir partiden ziyade, bir millet hareketi olduğunu belirterek, bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.
'CHP?NİN DERDİ ?BU ÜLKEDE MİLLETİN İRADESİ EGEMEN OLMASIN?DIR'
Konuşmasında, CHP'ye eleştiriler yönelten Ünal, "CHP?nin derdi başka, CHP'nin çözüm üretmek, öneri üretmek, iktidara alternatif olmak gibi bir derdi yok. CHP?nin derdi ?Bu ülkede milletin iradesi egemen olmasın?dır. Şimdi seçimlere giderken yine bir meşruiyet tartışması çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden bu seçimler önemli. O yüzden millet yeniden 31 Mart'ta sözü söyleyecek, tercihi ortaya koyacak ve diyecek ki 'Söz de karar da benim? diyecek. Bir de CHP?nin gizli ortağı var. Bir taraftan İYİ Parti ile görüşürken öbür taraftan maalesef Kandil'in uzantısı olmaktan kurtulamamış HDP?yi de unutmamak lazım. Siyaset yapmak irade gerektirir. İradesi olmayan, sözü kendisine ait olmayan, kararı kendine ait olmayan biri siyaset yapamaz. Bunların kararı iradesi yok. Bunların iradesi Kandil?in elinde. Kendisine oy verenlerin değil, terör baronlarının iradesiyle hareket edenler bu milleti temsil edemezler. Siz silahların gölgesinde siyaset yapmaya kalkışıyorsunuz. Siz terör baronlarının emriyle hareket ediyorsunuz. Bunun adı siyaset değildir. Bizim siyasetimizin bir amacı vardır. AK Parti siyasetinin amacı insanlarımızın evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde ve ilinde mutlu, huzurlu, güvenli, refah içinde, özgürce ve barış içerisinde yaşatmaktır. Bunların amacı bu değil. Bunların amacı insanlarımızın huzurunu, güvenliğini, rahatını bozmak. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, barışa kurşun sıkanlar barış lafını ağzına alamazlar. Küçücük çocukları dağa çıkarıp eline silah verenler çocuk haklarından bahsedemezler. Kadınları dağda örgüt içi infaza tabi tutanlar kadın haklarından bahsedemezler. Bunlar neden kadından, çocuktan, demokrasiden, barıştan özgürlükten bahsediyorlar biliyor musunuz? Terör örgütünün döktüğü kanı perdelemek için. Hadi oradan, siz kimi kandırıyorsunuz, kimi aldatıyorsunuz? Bu aziz millet irfan sahibidir, olan biten her şeyi görüyor" dedi.
'TÜRKİYE'NİN İÇİNDEN TERÖRÜ TEMİZLEDİK, TEMİZLİYORUZ'
Terör örgütlerine verdikleri desteklerden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan belediyelerin çalışmalarına değinen Ünal, şunları söyledi:
"Devlet gereğini yerine getirip duruma el koyduktan sonra ne oldu? Şehirlerimiz yaşanır ve güvenli hale geldi. Şuna karar vereceğiz 'Biz ne istiyoruz'. Gece saat 02.00?de ben şehrimde güven içerisinde yaşamak mı istiyorum, sokağa çıkabilecek her yerde güveni huzurlu bir şekilde yaşamak mı istiyorum. Yoksa kendisi gibi düşünmediği için istediği zaman istediği eve giren, oğlunu, kızını kaçıran, para isteyen, dükkanı, kepenkleri indirmeni isteyen eşkıyanın olduğu bir şehir mi istiyoruz? Biz huzur istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızın huzur ve güvende olmasını, bir geleceği olmasını istiyoruz. Türkiye'nin içinden terörü temizledik, temizliyoruz, yetmedi sınırlarımızdan da temizliyoruz. Şunu bilsinler ki dünyanın neresinde olursa olsunlar ister FETÖ, ister PKK ister DEAŞ, Türkiye?ye tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız. Nerede olurlarsa olsunlar, onların ensesindeyiz, nefesimizi hissedecekler çünkü Türkiye Cumhuriyeti köklü ve güçlü bir devlettir. Çünkü bu ülkenin köklü bir milleti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları kuru bir kalabalık değil millettir millet. Derdi, davası, imanı olan bir millettir. Bu milleti 15 Temmuz?da görmediler mi? Bu milletin devletine bayrağına, nasıl sahip çıktığını görmediler mi? Şimdi bizi birtakım kuru laflarla tehdit edenler herhalde bir şeyi unutuyorlar. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Allah'ın izniyle bizim yürüyecek bir yolumuz var. O yüzden 31 Mart seçimlerinde herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek."
ADAYLAR
Ünal, konuşmasının ardından, ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklanan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Vechi Kahraman?ın tanıtımından sonra Artuklu İlçe Belediye Başkan adayı Abdulkadir Tutaşı, Dargeçit İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Cüneyt Aksoy, Derik İlçe Belediye Başkan adayı Şeyhmus Necimoğlu, Mazıdağı İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Atlı, Nusaybin İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi, Ömerli İlçe Belediye Başkan adayı Hüsamettin Altındağ, Savur İlçe Belediye Başkan adayı Oğuzhan Sönmez Kaya, Midyat İlçe Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, Yeşilli İlçe Belediye Başkan adayı Hayrettin Demir ve Kızıltepe İlçe Belediye Başkan adayı Şükrü Cevheroğlu?nu açıkladı.

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