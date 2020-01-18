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  4. Mahir Ünal: "İstiklalin yüz akı Kahramanmaraş"

Mahir Ünal: "İstiklalin yüz akı Kahramanmaraş"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “İstiklalin yüz akı Kahramanmaraş çıkışıyla etkinliklerimiz devam ediyor.” dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile bir araya geldi.Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yürüttüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde devam eden Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “İstiklalin yüz akı Kahramanmaraş çıkışıyla etkinliklerimiz devam ediyor.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde, AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile bir araya geldi.
Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yürüttüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde devam eden Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. yıl etkinlikleriyle ilgili geniş ve son derece faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bağımsızlığımızın 100. yılı büyük bir coşku ile devam ediyor"
Ünal, "İstiklalin yüz akı Kahramanmaraş çıkışıyla etkinliklerimiz devam ediyor. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinliklerini son derece aktif bir şekilde devam ettiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Valiliğimizin ve Valiliğimize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının katkısı son derece önemlidir. Bayramda herkesin katıldığı bir coşku ve heyecan iklimi oluşur. İstiklalimizin, bağımsızlığımızın 100. yılı da bizim için büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. Kurtuluş etkinliklerinin finalinde Cumhurbaşkanımızla beraber olacağız. 12 Şubat’ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla kurtuluşumuzun 100. yılını idrak edeceğiz." şeklinde konuştu.

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