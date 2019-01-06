Mahir Ünal: Millet bize 'yürü' dedikçe, Allah'ın izniyle yürürüz

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz. Millet bize 'yürü' dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. 4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen programa Ünal'ın yanı sıra, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, ilçe ve belde belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda partili katıldı.

Burada partililere hitap eden Ünal, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere değindi. Ünal, Sivas'ın anlamlı ve ruhu olan bir şehir olduğunu dile getirerek, AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana büyük destek verdiğini belirtti. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadar milletle beraber olduğunu belirten Ünal, "AK Parti'nin hamurunu bu millet yoğurdu, kumaşını bu millet dokudu, biz sadece AK Parti'nin tabelasını astık. 'Girdiğimiz bütün seçimleri kazandık' demiyoruz, 'Bu aziz millet bizi onayladı, bize yürüyün dedi' diyoruz. O yüzden 'seçim kazandık' demeyiz. Biz milletimizin gönlüne ve teveccühüne ve onayına talibiz, millet bize 'yürü' dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz. Biz milletimizle seçimden seçime bir araya gelmeyiz. Çünkü AK Parti milletin ta kendisidir, AK Parti milletin öz evladıdır. O yüzen biz aziz milletimizle her zaman kalben beraberiz" dedi.

Koltukların ve makamların gelip geçici olduğunu vurgulayan Ünal şöyle dedi:

"Biz bu işleri ateşten gömlek olarak görüyoruz. O koltuğa oturduğumuz andan itibaren milletin bütün sorumluluğu artık üzerimizdedir. Kılı kırk yarmamız gerekir. İşte AK Parti siyaseti, Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüğü bu siyasi ahlakı, imanının ve inancının gereği olan bu siyasi ahlakı Türkiye'de yerleştirmekte ve devam ettirmektedir."

'ŞEYTAN TAŞLARKEN, TAVAFI İHMAL ETMEDİK'

Ünal, AK Parti'nin bir çok alanda hizmeti başarıyla yürüttüğünü dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlayan gönül belediyeciliğinin bugün geldiği nokta, değer üreten, merhamet, iyilik üreten, güven veren, sevgi, şefkat üreten ve daha önemlisi insan kaynağımızı pırıl pırıl gençleri üreten belediyeciliktir. Türkiye, çocuklarının bilgi evlerinde, kültür merkezlerinde, bilim sanat merkezinde, millet kıraathanelerinde, millet bahçelerinde gönlünce refah içerisinde, özgürce yaşayacağı şehirlere kavuştu. Bu AK kadrolar sayesinde oldu. 16 yılda önce milletin iradesini egemen kılma mücadelesini verdik ve vesayeti kaldırdık. Sonra devletin içine sızmış bir çeteyi bertaraf ettik. Bütün bunları yaparken, şeytan taşlarken tavaf yapmayı da eksik bırakmadık. Bir taraftan şeytan taşladık, bir taraftan hizmet getirdik. Bize diyorlar ki, 'Siz bu hizmetleri vatandaşın vergisiyle yapıyorsunuz.' Biz de diyoruz ki 'Amenna, 2002'den önce vatandaş vergi vermiyor muydu?' 2002'den önce verilen bu vergiler neden hizmete dönüşmüyordu da şimdi dönüşmeye başladı? Çünkü bu milletin evlatları bu milletin emanetine sahip çıkmaya başladı da o yüzden. 16 yılın sonunda diyoruz ki, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber, Türkiye'de millet iradesinin tam anlamıyla egemen olmasıyla beraber, biz daha yeni başlıyoruz' diyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla yeni başlıyoruz. Çünkü daha yapacak çok işimiz var."

Konuşmanın ardından Mahir Ünal, 7 belde ve 16 ilçe adayları ile Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'i partililere tanıttı.

