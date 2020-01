Mahir Ünal: “Muhalefet adeta Türkiye’nin başına kötü bir şey gelsin diye dua ediyor”

“17 yıldır Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 17 yıllık iktidarlarında hep milletin refahı için çalıştıklarını söyledi. Ünal, “Türkiye’nin her tarafında 81 ilde AK Parti teşkilatları 17 yılan beri Türkiye’nin geleceğini kurmak, çocuklarımıza bırakacağımız Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışıyorlar. 17 yıldan beri biz kıymetli bir şey yapıyoruz. Türkiye için inandığımız yolda yürüyoruz. Türkiye için biz umut ve inanç üretiyoruz ve bu umut ve inancı icraatlarımızla, çalışmalarımızla, gayretimizle ve çabamızla gerçekleştiriyoruz. AK Parti’nin liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la beraber yürüttüğü bu mücadele, bugün belki içinde olduğumuz için yeterince görülmüyor ve anlaşılamıyor olabilir. Ama şuanda her biriniz bir tarih yazıyorsunuz adeta. Türkiye’nin 2002’den bu güne kadar neleri aştığını, hangi sınamalardan geçtiğini beraberce bir hatırlayalım. Türkiye’nin 2002’de ne durumda olduğunu, 2001’de yaşadığı krizi, Türkiye’nin 2003,2004, 2005’de yaşadığı sorunları hatırladığımızda, geriye dönüp baktığımızda hamd olsun artık unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. Hele hele bugün 17, 18,20 yaşında olan gençlerimiz bunları görmediler. İyi ki görmediler, iyi ki bizim yaşadıklarımızı yaşamadılar, iyi ki bu ülkede yokluğun, çaresizliğin ne anlama geldiğini iyi ki yaşamadılar. Biz zaten bütün mücadelemizi de çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar diye verdik. Fakat bugün artık Türkiye yeni bir noktaya geldi. 17 yıllık mücadelenin sonunda Türkiye krizleri çözerek, engelleri aşarak yeni bir noktaya geldi. Bugün Türkiye artık sağlıkta, eğitimde, ulaşımda alt yapısını tamamlamış, savunma sanayinde yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkarmış ve kendi güvenliğini, kendi huzurunu, iç bütünlüğünü sağlamış bir Türkiye var hamd olsun” diye konuştu.

“Türkiye’ni başına kötü bir şey gelsin diye dua eden muhalefet var”

AK Parti’nin yaptığı her işi eleştiren muhalefetin olduğuna dikkat çeken Ünal, “Size bir rakam vereceğim; üstelik OECD rakamı olarak vereceğim. Çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin hiçbir şeyine güvenmediği için, onlara OECD’nin bir rakamını vereceğim. Öyle olduğu için de dolar üzerinden bunu vermek durumundayım. 2002 yılında Türkiye’de günlük 4 doların altında geçinmek zorunda olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 33. Yani Türkiye’de her 100 kişiden 33 kişi günlük 4 doların altında bir kazançla yaşamak durumundaydı. Peki, bugün biz bunu nereye düşürdük biliyor musunuz? Bu gün bu yüzde 1,5’e düştü. Yani bugün her 100 kişiden 1 ya da 12 kişi günlük 4 doların altında bir kazançla yaşamak durumunda. Bunu da iyileştirmek için hamd olsun gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Ama muhalefete baktığımızda, muhalefet sanki Türkiye bitmiş, batmış, yanmış. Hatırlayın şuanda Türkiye’nin başına kötü bir şey gelsin diye adeta dua eden bir muhalefetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.