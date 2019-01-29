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Mahir Ünal: “Ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 08:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni’yi hastanede ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni’yi hastanede ziyaret etti. Ünal, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Bir ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu Fikret Yeni’yi tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Ünal, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Fikret beyin sağlığı son derece yerinde, maalesef talihsiz bir olay yaşanmış. Şu anda saldırgan aranmakta, dolayısıyla bu saldırının amacı gerekçesi nedir şuanda bilinmiyor. Saldırgan yakalandığında konu açıklaya kavuşacaktır. Ama saldırının her hangi bir şekilde bir husumetten kaynaklamadığı ve görüldüğü kadarıyla ilk aşamada baktığımızda bir ruh sağlığı bozukluğundan kaynaklanan bir saldırı gibi gözüküyor. Kaçan kişi gözaltına alındığı saldırının gerekçesi konusu açıklığa kavuşur” ifadelerini kullandı.

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