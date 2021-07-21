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Mahir Ünal: Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz

21.07.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, partisini eleştirenlerin ortaya bir vizyon koyamadığını belirterek, "Bugün Türkiye'ye CHP'den, muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz" dedi.

Mahir Ünal: Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz

Kahramanmaraş'ta resmi bayramlaşma programı Vali Ömer Faruk Coşkun'un ev sahipliğinde valilik bahçesinde yapıldı. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı programa vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Vali Coşkun, insanların açık havada kalabalıkla bir araya gelmeyi özlediğini belirterek, "İnşallah gelecek bayramda kucaklaşırız" dedi.

"AŞILAMADA DÜNYA 8'İNCİSİYİZ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, program sonunda değerlendirmelerde bulundu. Gerek pandemi ile mücadelede gerekse de aşılamada Türkiye'nin dünyada sayılı ülkeler arasında olduğunu ifade eden Ünal, "Türkiye şu anda aşılamada dünya 8'incisiyiz ve salgınla mücadelede de dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında. Türkiye'nin sağlık sisteminin başarısı tartışılmaz. Sadece salgınla ilgili değil, mesela geçen hafta çok örnek bir olay olduğu için söylüyorum. Dağda bir çobanımız rahatsızlandı, cep telefonuyla 112'yi aradı ve yarım saat içerisinde ambulans helikopterimiz gitti, çobanımızı dağdan aldı ve hastaneye yetiştirdi. Bu, 15- 20 sene önce 'Avrupa'da böyle şeyler oluyormuş' diye konuştuğumuz ve imrendiğimiz şeylerdi. Şu anda Türkiye sağlık sisteminde Avrupa'yı geçmiş durumda" diye konuştu.

"PAÇASINDAN ÇEKENLERE RAĞMEN AYAĞA KALKTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Türkiye'de AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlerin Türkiye ile ilgili 'Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız' dediğini hiç duymadıklarını, ortaya bir vizyon koyamadıklarını belirten Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Yani 'AK Parti sağlıkta şunları yaptı, biz daha iyisini yapacağız. AK Parti ulaşımda, savunma sanayinde şunları yaptı, biz daha iyisini yapacağız' dediklerini hiç duymamışsınızdır. Mesele sessiz sedasız 2 gün önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile beraber Delta V aya insansız roket motoru deneyi yapıldı biliyorsunuz. Ve bu roket deneyi başarıyla sonuçlandı. Yani, bugün Türkiye'ye, CHP'den, muhalefetin durduğu yerden baktığınızda büyük bir karamsarlık görüyorsunuz. Ama Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Yunanistan'dan baktığınızda bir süper güç görüyorsunuz. Yani savunma sanayiiyle, uzay ajansıyla, uzay çalışmalarıyla, Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalarla, Libya, Karabağ. Bölgesinde yükselen bir süper güç görüyorsunuz. Bu bayram biraz da bize o özgüveni hatırlatıyor. Yani Türkiye'nin yeniden başarabileceğini, ayağa kalkarak bölgesinde lider konuma geldiğini, Türkiye'nin paçasından çekenlere rağmen güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görüyoruz. Tabi bu bizim için ikinci bir bayram anlamına da geliyor." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Almanya Fransada gelsin yakından yanımızdan baksın super mı beter mı görsün, Mahir bu kadar tarif eder,dindar ve kindar anlayışın ürünleri.
yani yağmasanda gürle diyorsun
haberin olsun cem ylmz tahtın sallanıyor:)

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