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Mahir Ünal’dan oy açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bize her yer Türkiye.

Mahir Ünal’dan oy açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bize her yer Türkiye. Biz ne diyoruz? ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyoruz. O yüzden bir şey daha diyoruz. ’Tek oy, tek millet. Tek oy, tek bayrak. Tek oy, tek vatan. Tek oy, tek devlet.’ Tek oy çok kıymetlidir. Bir tek oy, bizim geleceğimize vereceğimiz kararı belirler" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Malatya’daki temasları kapsamında Darende ilçesine ziyarette bulundu. Ünal, Darende ilçesindeki Somuncu Baba Türbesi’ni ziyaret etti, bir aileye de taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ziyaretlerinin ardından AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, AK Parti Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan ile beraber düzenlenen mitinge katıldı.
Yoğun katılımla gerçekleşen mitingde konuşan AK Parti Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan, "Bu memlekete, bu ülkeye birlik, beraberlik içinde inşallah hep beraber güzel hizmetler gerçekleştireceğiz çünkü biz burada yaşıyoruz. Biz buranın çocuklarıyız. Burada ne kadar güzel hizmetler yapabilirsek, Darende’ye ne kadar hizmet getirebilirsek biz o kadar mutlu oluruz. Bu ülke ne kadar güzel olursa, birlik ve beraberlik içerisinde olursa o kadar güzel olur. Dışarıdan gelen güçlere karşı biz birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "Darende’yle, Malatya’yla, Kahramanmaraş’la, Sivas’la biz Türkiye’yiz. Bize her yer Türkiye. Biz ne diyoruz? ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diyoruz. O yüzden bir şey daha diyoruz. ’Tek oy, tek millet. Tek oy, tek bayrak. Tek oy, tek vatan. Tek oy, tek devlet.’ Tek oy çok kıymetlidir. Bir tek oy, bizim geleceğimize vereceğimiz kararı belirler. O yüzden ne yapacağız? Recep Tayyip Erdoğan’ı, Devlet Bahçeli’yi, Cumhur İttifakı’nı dünyada gözlerini Türkiye’ye dikmiş, bakanlara karşı, PKK’yı, FETÖ’yü, Türkiye düşmanlarını sevindirmeyeceğiz" dedi.
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tökezlesin diye bekleyenleri sevindirmemek için 31 Mart seçimlerine kadar gecelerini gündüzlerine katarak çalışacaklarını ifade eden Ünal, "Burada 17 yıldır ağzımızın tadıyla, huzur içerisinde yaşıyorsak, bunu verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Bu millet yenilmez, Türkiye bölünmez kardeşlerim. Bin yıldan beri bu topraklardayız, bağımsızlık bizim karakterimiz oldu. Asla diz çökmedik, boyun eğmedik, teslim olmadık. 15 Temmuz gecesi bunu dünyaya bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

Mahir Ünal’dan oy açıklaması

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