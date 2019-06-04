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Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal ve Mehmet Cihad Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve diğer ilgililerle, şehidin Türkoğlu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Mahir Ünal ve beraberindekiler şehidin annesi Ayşe, babası Halis ve kardeşi Ahmet Taşhan'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunup ve dua edildi.

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un da hazır bulunduğu ziyarette Ünal, şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözücüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş şehit Mehmet Taşhan

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