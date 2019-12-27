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  4. Mahir Ünal’ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Mahir Ünal’ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın makam aracı önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın makam aracı önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında Ünal’ın araçta bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Uzunkum mevki’i İstanbul istikametinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı için Gebze’ye gitmekte olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın makam aracını kullanan şoför Musa Ö., idaresindeki 34 DGK 63 plakalı otomobil önünde seyir eden Uğur K.idaresindeki 34 SC 8486 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle makam şoförü Musa Ö.’nün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Meydana gelen kazada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bulunmazken, kazada Musa Ö. ile aynı araçta bulunan Gürkan A., ile diğer otomobilde bulunan F.K. ile G.K.yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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