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Mahir Zain'den Mesut Özil'e Uygur Türkleri konusunda destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 22:31 | Son Güncelleme

İsveç'in Lübnan kökenli Müslüman sanatçısı Zain: - "Uygur kardeşlerimizin Çin'de karşılaştığı vahşet hakkında Özil gibi şöhretlerin açıklamaları değerli. Adaletsizlik için ayağa kalktığın için teşekkür ederim kardeşim"

STOCKHOLM (AA) - Lübnan kökenli İsveçli müzisyen Mahir Zain, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Türk futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Müslüman sanatçı Zain, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Arsenal'de oynayan Türk futbolcu Özil'in, Çin'e yönelik tepkisini paylaştığını belirtti.

Zain, Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını alıntıladığı paylaşımında, " Uygur kardeşlerimizin Çin’de karşılaştığı vahşet hakkında Özil gibi şöhretlerin açıklamaları değerli. Adaletsizlik için ayağa kalktığın için teşekkür ederim kardeşim" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

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Mahir Zain Mesut Özil

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