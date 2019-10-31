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Mahkeme Adnan Oktar davasında tahliye taleplerini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davanın 25. duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, sanık avukatlarının tahliye taleplerini reddetti.

Mahkeme Adnan Oktar davasında tahliye taleplerini reddetti

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu yaklaşık 160 sanık katıldı.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Sanık avukatları, sanıkların tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme Heyeti ise talebi reddederek davayı yarına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

Kaynak: DHA

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