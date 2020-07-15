Mahkeme Apple'a 13 Milyar Euroluk AB Komisyonu Cezası Kararını Bozdu

Avrupa Komisyonu’nun Amerikalı teknoloji devi Apple şirketine yönelik olarak verdiği 13 milyar euroluk ceza kararını mahkeme bozdu.

Söz konusu karar, İrlanda’nın sağladığı vergi avantajlarını şirketin birlik kurallarına aykırı şekilde kullandığı gerekçesiyle Apple’ın İrlanda’ya, 13 milyar Euro ceza ödemesi gerektiği şeklindeydi.

Apple, AB Komisyonu kararıyla ilgili olarak Avrupa Adalet Divanı içerisindeki Genel Mahkeme’ye başvurarak itirazda bulunmuştu.

Mahkeme yargıcı tarafından verilen kararda “Genel Mahkeme, alınan komisyon kararını iptal ediyor çünkü komisyon, 107(1)TFEU1 sayılı kanununla avantaj bir sağlandığını göstermekte başarılı olamamıştır” denildi. Mahkeme bu noktada Avrupa Birliği’nin rekabet kurallarına atıfta bulundu.

