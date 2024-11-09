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Mahkeme başkanı cübbesini çıkardı, gözlerinin içine bakarak sordu! Duruşmaya damga vuran an

09.11.2024 12:43
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasının ilk duruşması, üçüncü gününde devam ediyor. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın savunması bugün de sürdü. Bugünkü duruşmaya Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın tavrı damga vurdu. Mahkeme başkanı, cübbesini çıkarıp Bahtiyar'ın gözünün içine bakarak "Yalan beyan verdin mi? Sakladığın bir şey mi var mı?" diye sordu.

Mahkeme başkanı cübbesini çıkardı, gözlerinin içine bakarak sordu! Duruşmaya damga vuran an

Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 Kasım'da saat 09.00'da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Duruşmada önce Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin'in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Daha sonra da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi.

DÜN TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmanın dünkü ikinci gününde tanıklar Baran Güran, Osman Güran, Muhammed Kaya, Maşallah Güran, 18 yaş altındaki tanıklar M.E.G., A.K., G.G. ve M.G. ile Melek Güran, Birsen Güran, Hediye Güran, Mehmet Selim Atasoy, Yasemin Gül, Vecdi Bahtiyar, Barış Güran, Ali Rıza Güran, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Yusuf Kaya, Erhan Güran, Rojin Güran, Dilek Güran, Nesrin Güran ve Remziye Çabaş dinlendi.

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BABA "EN ÖNEMLİ DELİL" DEMİŞTİ

3'üncü günde duruşma, saat 10.00'da başladı. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi. Güran ailesinin tanık ve yakınları, adliyeye toplu şekilde alındı. Güran ailesinden 9 kişi, tanık olarak dinlenecek. Diğer yandan ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek. Baba Arif Güran, cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.

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Öte yandan duruşmanın 3’üncü gününde, Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine mahkemeye getirilen 10 tanıktan 9’u dinlendi. 1’i 14 yaşından küçük olduğu için dinlenmedi.

FENALAŞARAK ÇIKTIĞI DURUŞMAYA YENİDEN GELDİ

Dün mahkeme salonunda eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren tanık Enes Baran'a soru sorduğu esnada baba Arif Güran sinir krizi geçirmişti. Baba Arif Güran, ”Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için. Yeter yeter yeter. Gözümün içine baka baka anlatıyorlar” diyerek mahkeme salonundan çıkmıştı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Güran, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

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SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Arif Güran, duruşmanın üçüncü gününde yeniden adliye sarayına geldi. Adliye bahçesine girerken görüntülenen Arif Güran, "Arkadaşlar sağlık durumum iyidir. Allah hepinizden razı olsun. Bir sorunum yok" açıklamasını yaptı.

MAHKEME BAŞKANI CÜBBESİNİ ÇIKARARAK SORDU: SAKLADIĞIN BİR ŞEY VAR MI?

Duruşmada Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, üstündeki cübbeyi çıkararak Nevzat Bahtiyar'a 'İnsani olarak soruyorum. Burada verdiğin ifadeler doğru mu? Bizden sakladığın bir şeyler var mı? Eksik anlattığın bir şey var mı?" diye sordu. Nevzat Bahtiyar'ın yanıtı ise 'Hatırlamıyorum' oldu.

AĞABEY ENES, KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI GÖSTERDİ

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Enes Güran'a kolundaki ısırık izini nasıl yaptığını sordu. Enes Güran, uygulamalı olarak gösterdi. Nahit Eren, "İzin bütün olarak mı diş uçlarından mı yapılan bir ısırık olduğunu öğrenmek için uygulamalı olarak göstermesini istedim. Çünkü raporda ısırığın diş uçlarından gerçekleştiği belirtilmişti" dedi.

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"NASIL OLUR DA KARASAL ÖZELLİK TAŞIYAN LARVALAR TAŞIR?"

Nahit Eren'in talebi sonrası Nevzat Bahtiyar'ın dışında, sanıklar ve Narin'in birinci dereceden yakınları, mahkeme salonundan dışarıya çıkarıldı. Daha sonra Nahit Eren, "Elimdeki rapor, ölüm saatini belirleyen, vücut üzerindeki larvaları belirleyen delillerdir. Narin'in bedeninden alınan larvalar, İstanbul Adli Tıp’ın raporunda, vücudun bazı kısımlarının kara kısmında kaldığını belirtiyor. Nevzat Bahtiyar, yaklaşık 50 santimlik bir çukurdan bahsetmişti. DSİ'de suyun tamamen Eğertutmaz Deresi'ne aktarıldığı bilgisi vardı. Su içerisinde bulunan bir cesetteki larvalar nasıl olur da karasal özellik taşıyan larvalar taşır?" dedi.

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"BAŞKA YERE GÖMDÜKTEN SONRA MI GETİRDİN?"

Daha sonra Nevzat Bahtiyar'a, dere yatağındaki olay yeri keşif görüntüleri izlettirildi. Daha sonra Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar'a yönelik "Orada su olup olmadığını sormuştuk. Bu raporda Narin'in naaşından bizim tespit edebilmemiz açısından, insan bedeninden oluşan larva dediğimiz canlılardan Narin'in bedeninde vardı. Raporda, 'Bu naaş tamamen suyun içerisinde değil' diyor. Narin'in cenazesini indiğin yerde mi başka yere gömdükten sonra mı getirdin oraya?" diye sordu. Nevzat Bahtiyar da "Hayır. Çuvalın çok hafif üstü dışarıda kaldı. Taş hepsi ıslanmadı" yanıtını verdi.

BAHTİYAR: "SUYUN ÜZERİNDE KALDI"

"DSİ, suyu oraya yönlendirdi. O derenin debisi ne kadar yükselir, biliyorsun. Seviyesi sence ne kadar yükseldi" sorusuna da Bahtiyar, "Bir tahminin yok" dedi. Nevzat Bahtiyar, Eren'in, "30 dakika içerisinde oradasın ya, 5 dakika 30 saniye gidiş, 5 dakika 30 saniye dönüş, bu heyetle oraya gidişin. Narin kucağındayken daha fazla olur. O kadar süre orada ne yaptın? Bacağı suyun üzerinde mi kaldı?" sorusuna, "Suyun üzerinde kaldı" yanıtını verdi.

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(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
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