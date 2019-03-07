Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın sınav sorularını aldıklarını itiraf etmesi üzerine, “Size böyle bir imkan tanımasa başkaları emeğiyle komiser yardımcısı olacak. Soruları görmeniz hırsızlık değil mi?” dedi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Taner G. ve avukatı katıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavı öncesi görev yaptığı Eskişehir’de sınav sorularını gösterdiklerini söyleyerek, "Sınavdan bir ya da iki gün önce Hasan K. ile otogarın yanında bulunan bir marketin önüne gittik. Burada Rüştü Ç. ve Mustafa M’yi gördüm. Fehmi isimli şahıs araçla geldi ve bizi adliyenin civarındaki bir bekar evine getirdi. Fehmi isimli şahıs herkesi tek tek odaya çağırdı. Ben girdiğimde bana yemin ettirdi. Çıkması muhtemel soruları vereceğini söyledi. Daha sonra projeksiyon cihazıyla soruları duvara yansıttı. Yani 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavı sorularını örgüt bize gösterdi. Sınavda gösterilen sorulardan çoğu çıktı. Fakat kaç sorunun birebir aynı olduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.