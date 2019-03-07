HABER

Mahkeme Başkanı dayanamadı: "Soruları görmeniz hırsızlık değil mi?"

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın sınav sorularını aldıklarını itiraf etmesi üzerine, “Size böyle bir imkan tanımasa başkaları emeğiyle komiser yardımcısı olacak.

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın sınav sorularını aldıklarını itiraf etmesi üzerine, “Size böyle bir imkan tanımasa başkaları emeğiyle komiser yardımcısı olacak. Soruları görmeniz hırsızlık değil mi?” dedi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Taner G. ve avukatı katıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık, 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavı öncesi görev yaptığı Eskişehir’de sınav sorularını gösterdiklerini söyleyerek, "Sınavdan bir ya da iki gün önce Hasan K. ile otogarın yanında bulunan bir marketin önüne gittik. Burada Rüştü Ç. ve Mustafa M’yi gördüm. Fehmi isimli şahıs araçla geldi ve bizi adliyenin civarındaki bir bekar evine getirdi. Fehmi isimli şahıs herkesi tek tek odaya çağırdı. Ben girdiğimde bana yemin ettirdi. Çıkması muhtemel soruları vereceğini söyledi. Daha sonra projeksiyon cihazıyla soruları duvara yansıttı. Yani 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavı sorularını örgüt bize gösterdi. Sınavda gösterilen sorulardan çoğu çıktı. Fakat kaç sorunun birebir aynı olduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Soruları görmeniz hırsızlık değil mi?"
Mahkeme başkanı savunmasının ardından ‘Peki soruları görüyorsunuz. Sınavda faydalanıyorsunuz. Belki de size böyle bir imkan tanımasa başkaları emeğiyle komiser yardımcısı olacak. Soruları görmeniz hırsızlık değil mi? Birileri o soruları almak istese milyarlar vermesi gerekebilir. Bunlar size neden bu soruları verip sonra ilişkisini kesti?’ sorusu üzerine sanık Taner G., "Haklısınız. Hırsızlık oluyor. Pişmanım" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 13 Haziran’a erteledi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü (2)Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü (2)
Sahibi tarafından ateşe verilen motosikleti polis söndürdüSahibi tarafından ateşe verilen motosikleti polis söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cezaevinde bıçaklı kavga! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.