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  4. Mahkeme başkanı isyan etti! ‘Burayı evlilik programına çevirdiniz’

Mahkeme başkanı isyan etti! ‘Burayı evlilik programına çevirdiniz’

05.02.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Mahkeme başkanı isyan etti! ‘Burayı evlilik programına çevirdiniz’

Çorum’da eşi Evrim A.’yı (41) bıçaklayarak ağır yaralayan Adil A.’nın (51), ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Adil A., suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söylerken, tanıkların dinlendiği sırada duruşmada yaşanan gerginlik üzerine mahkeme başkanı, “Burası ağır ceza mahkeme solonu. Sessiz olun, burayı evlilik programına çevirdiniz” sözleri ile uyarıda bulundu.

Olay, geçen yıl 11 Ocak'ta Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evrim-Adil A. çifti arasında, evde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adil A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini karnından ve sırtından bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Evrim A. gelen ambulansla, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Evrim A., yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Adil A. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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YARGILANMASI SÜRDÜ

Adil A. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Adil A. duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve tanıklar salonda hazır bulundu.

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‘ÖLDÜRMEYE KALKMADI’

Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanığın kız kardeşi Necla A., “Kardeşim eşi Evrim’in tüm borçlarını verdi. Evi sattığında da yine para mevzusu vardı. Kardeşim onun için elinden geleni yaptı. O ise bizi eve almıyordu. Hatta kardeşime eziyet ediyordu. Kardeşime ağza alınmayacak sözler söylüyor ve yüzüne tükürüyordu. Kardeşim yaşananlara rağmen öldürmeye kalkmadı” dedi.

GERGİNLİK ÇIKTI, MAHKEME BAŞKANI UYARDI

Evrim A.’nın avukatları, tanığın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Salonda bulunan Adil A.’nın diğer yakınlarının da söz almak istemesi üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı. Bunun üzerine mahkeme başkanı “Sessiz olun, burayı televizyonlardaki evlilik programlarına çevirdiniz. Boşanma davası görmüyoruz. Burası ağır ceza mahkeme solonu salonu” diyerek uyarılarda bulundu.

‘GURURUMLA OYNADI’

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Adil A., “Eşimle evlendim ve tüm borçlarını ben verdim. Bir süre sonra eşimin huyu suyu değişmeye başlamıştı. Eşimi seviyordum. Olayın olduğu gün ise tartışma yaşadık. Eşimi ben bıçakladım. Sonra yüzüme tükürmeye ve bana ağza alınmayacak sözler söylemeye başladı. Benim erkeklik gururumu incitti. O gün ben eşimi öldürmek için tüm bunları yapmadım. Ambulansı kendim aradım. Gerçekten böyle olmasını istemezdim. Söylenen sözler karşısında bunalıma girmiştim. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Adil A.’nın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA

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