Mahkeme başkanı kızınca her şeyi anlattı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti davasında tanık olarak dinlenen Y.D., mahkeme başkanının sorusuna, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" karşılığını verdi. Mahkeme başkanının, "Susma hakkını kullanamazsın. Ben soru soracağım, sen doğru bir şekilde cevap vereceksin" sözleri üzerine Y.D., uyuşturucunun kimden ve nasıl alındığını anlattı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda haziran ayında torbacılara yönelik 6'sı Manavgat'ta, 1'i İstanbul'da 7 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlar sırasında şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sanıklar hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar C.P., D.M.T., E.B., R.Ö. ve tutuksuz sanık M.B. ile birlikte sanık avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmaya diğer tutuksuz sanık A.S. katılmadı.

Kimlik tespitinin ardından ifade veren sanıklardan E.B. haricinde hiçbiri suçlamaları kabul etmedi. Kimseye uyuşturucu satmadıklarını veya satışına aracılık etmediklerini ileri süren sanıklar, jandarmadaki ifadelerinin psikolojik baskı altında alındığını iddia etti.

Sanık E.B., başka bir dosyadan S.B.'yle birlikte uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılandığı Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada her şeyi tüm samimiyetiyle anlattığını, çok büyük pişmanlık yaşadığını ve ceza aldığını kaydetti.

'YALAN BEYANDA BULUNURSAN HAPİS CEZASI ALIRSIN'

Duruşmada ifade veren tanık Y.D. ise fotoğrafçılık yaptığını, İstanbul'a drone almaya giderken sanık R.Ö.'nün isteğiyle kız arkadaşı E.İ. ve kardeşi A.İ.'yi de beraberinde götürdüğünü anlattı. Sanık R.Ö.'nün kendisine uyuşturucu vermediğini söyleyen Y.D., konuyla ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de ifade verdiğini belirtti. Mahkeme Başkanı Erdem Ersoy'un, "Üzerinde ve otomobilinde bulunan uyuşturucu maddeleri kimden aldın?" sorusuna Y.D., "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" karşılığını verdi. Mahkeme Başkanı Ersoy, Y.D.'yi sertçe uyararak, "Susma hakkın yok. Sen burada sanık değil, tanıksın. Susma hakkını kullanamazsın. Ben soru soracağım, sen doğru bir şekilde cevap vereceksin. Yalan beyanda bulunursan hapis cezası alırsın. Cevap vermeyip susarsan yine ceza alırsın" dedi.

'HAYAT MEMAT MESELESİ OTELE GEL'

Mahkeme başkanının uyarısı üzerine Y.D., R.Ö.'nün kız arkadaşı ve onun kız kardeşiyle birlikte İstanbul'a gittiklerini, dönüşte sanık R.Ö. aracılığıyla adını bilmediği bir kişiden 8 paket kristal uyuşturucu madde aldığını, sanığın, 'Bunlardan 2 paketi senin hediyen, geri kalanı yıkamacı A.'ya ait. Ona götürüp verirsin' dediğini anlattı. Sanığın bahsettiği yıkamacı A.'ya uyuşturucuları götürdüğünü, ancak A.'nın uyuşturucu maddeyi almadığını belirten Y.D., "Birkaç gün sonra A.İ. beni telefonla arayıp, 'Hayat memat meselesi otele gel' dedi. Otelin önüne gittim, telefonla A.İ.'yi aradım. Biraz sonra otelden jandarma çıktı. Üzerimde 8 paket uyuşturucu ve bir miktar da otomobilde buldu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Verilen aranın ardından mahkeme, C.P., D.M.T., R.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına, E.B.'nin aynı olayla ilgili yargılamasının 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldığı gerekçesiyle tahliyesine, duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanık A.S.'nin zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

