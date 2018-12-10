Mahkeme başkanı, ölümlü kazada verilen 'iyi hal' indirimli karara şerh koydu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, alkollüyken otomobil kullanıp, Özgü İzem Ahırlı'nın (8) ölümüne, babaanne Gülşen Ekinak'ın (63) da yaralanmasına neden olan İlhami Yavuz, tutuksuz yargılandığı davada 'iyi hal' indirimi de uygulanarak, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme başkanı, sanığın en az 7 yıl ve üstü ceza alması gerektiğini belirterek, dosyaya şerh koydu.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 tarihinde akşam saatlerinde, babaannesi Gülşen Ekinak ile gezmeye çıktı. Işıklar Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen babaanne- toruna, İlhami Yavuz yönetimindeki otomobil çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, sürücü Yavuz ise ambulansı beklemeden Özgü İzem Ahırlı'yı otomobiline alarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Özgü İzem, yolda hayatını kaybetti. Babaanne Gülşen Ekinak ise kazayı yaralı atlattı. Olay sonrası gözaltına alınan ve yapılan testte 0.86 promil alkollü çıkan İlhami Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlhami Yavuz, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yavuz'un, yeşil ışıkta geçişini sürdürse de olay yerinin kavşak mahalli, meskun mahal cadde olduğunu dikkate almayıp, hızını düşürmediğini ve dikkatsiz gittiğini belirtti. Savcı, yasal sınırların üstünde alkollü olduğu anlaşılan sanığın güvenli olarak araç kullanamayacak halde olmasına rağmen kullanmaya devam ederek, bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtip, 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve 3 aydan 3 yıla kadar ehliyetine el koyulmasını talep etti.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Özgü İzem Ahırlı'nın anne ve babasının avukatı ile tutuksuz sanık İlhami Yavuz ve avukatı katıldı. Anne Selma ile baba Ferhat Ahırlı, 10 yıl sonra sahip oldukları tek kızları Özge İzem'in ölümüne neden olan İlhami Yavuz'un en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Sanık İlhami Yavuz, kazazedelerin birden aracının önüne çıktıklarını öne sürüp, fren yapmaya fırsat bulamadığını iddia etti.

Aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Tuncay Özmen, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildiğini belirterek, bu ceza miktarına şerh koyduğunu söyledi. Tam sayfayı bulan şerh gerekçesinde sanığın, 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması gerektiğini belirten Özmen, verilen cezanın da 7 yıl ve üstü olması gerektiğini savundu.