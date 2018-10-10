Mahkeme başkanından beraat eden sanığa: Davranışların normal değil, değiştir!

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, A.Y. hakkında, kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, şikayetin geri alınması ve delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildi. Kararı okuduktan sonra konuşan mahkeme başkanı, sanığa, "Ciddi şüphelerimiz var senin hakkında. Mağdur ve eşin, beyanlarını değiştirdiler, diye şüphe kaldı. Şüphe, sanık lehine olduğu için beraat ediyorsun. Davranışların normal değil, davranışlarını değiştir" dedi.

Çaycuma ilçesinde yaşayan İ.Y., 2 yıl önce, 15 yaşındayken babasının kendisine 2013'te cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu. Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan A.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.Y. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugünkü karar duruşmasına İ.Y., katılmazken, tutuksuz sanık A.Y. ise hazır bulundu.

SALONDAN ÇIKIP, AĞLADI

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen A.Y., mağdur olanın kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, A.Y.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil tespit edilemediğinden beraatine karar verdi. Mahkeme başkanı, kararı okuduktan sonra A.Y.'ye dönerek, bir daha aynı suçtan karşılarına gelmesi durumunda ceza alabileceğini belirterek, "Ciddi şüphelerimiz var senin hakkında. Mağdur ve eşin, beyanlarını değiştirdiler, diye şüphe kaldı. Şüphe, sanık lehine olduğu için beraat ediyorsun. Bir daha bu suçtan gelirsen kolay çıkamazsın. Davranışların normal değil, davranışlarını değiştir" dedi. Salondan çıkan A.Y.'nin gözyaşı döktüğü görüldü.

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