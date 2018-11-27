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Mahkeme başkanından FETÖ sanığına "Siz kimsiniz?" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşmada, bir sanığa tepki gösteren mahkeme başkanı, "Sizin haddinize mi Türk askerinin ahlakını, yaşantısını sorgulamak? Siz kimsiniz?" ifadelerini kullandı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları talep edilen 10'u tutuklu 57 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.T, tutuklu sanık Şaban Karapazar'ı tanıdığını belirterek, "2013 yılında sohbet evleri olarak adlandırılan evlerden tanıyorum. Kendisi FETÖ'den hükümlü Ersoy Akbaş'ın altında olan biriydi. Bizden himmet, kurban parası talebi olmuştur." dedi.

- "Askeri personellerin isim listesi ellerindeydi"

Tanık A.T, şunları anlattı:

"Ankesörlü telefonlardan aramalar yapılıyordu. Normalde sohbet toplantılarında diğer toplantının günü, saati belirlenirdi. Fakat bir değişiklik olduğu taktirde ankesörlü telefonlardan arayıp değişiklikleri bildirirlerdi. Ben 6 ay boyunca bu evdeki toplantılara gittim. Kendisini matematik öğretmeni olarak tanıtan Şaban Karapazar ve başka bir dosyadan şu an hükümlü olan Ersoy Akbaş bizimle ilgileniyordu. Bize askerlerle alakalı sorular soruluyordu. Örneğin 'Alkol kullanıyor mu?' ya da 'Ahlaksız bir yaşam tarzı var mı?' gibi sorular yöneltiliyordu. Zaten askeri personellerin isim listesi ellerindeydi."

Mahkeme başkanının sanık Şaban Karapazar'a "Tanığa sormak istediğin bir şey var mı?" sorusuna sanık Karapazar, "Ben şahsı tanımıyorum. Madem ki evime gelmiş, evimin adresi var mı? Emniyette beni hangi aşamada tespit etmiş? Anlatması istiyorum." yanıtını verdi.

- Mahkeme başkanının tepkisi

Bunun üzerine mahkeme başkanı "(İddia edilen suçlarla alakalı bir diyeceğiniz, sorunuz var mı?) diye soruyorum ben. Sizin haddinize mi Türk askerinin ahlakını, yaşantısını sorgulamak? Siz kimsiniz? Sizin tanık olarak dinlenilmesini istediğiniz Ersoy Akbaş şu an hükümlü. 12 yıl ceza aldı. Elbette buraya geldiğinde sizi tanımadığını söyler. Suçlamalarınızla alakalı sorunuz varsa sorun." diye tepki gösterdi.

Sanıkların son savunmalarını yaptığı davanın duruşması yarın da devam edecek.

FETÖ'nün, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanması"na yönelik 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 57 askerden 23'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasında, 13 sanık daha tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Firari bir sanık ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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