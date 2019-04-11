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Mahkeme Başkanı'ndan konsey üyesi albaya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:58 | Son Güncelleme

Genelkurmay çatı davasında, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olan, dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü kurmay albay Ramazan Gözel esasa ilişkin savunmasını yaptı - Gözel'in, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın derdest edilmesinde yer almadığını savunması ve yaşanalardan komuta kademesini sorumlu tutması üzerine Mahkeme Başkanı, "Türkiye Cumhuriyeti'nde ne zaman bir orgeneral yere atılmış." karşılığını verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu belirtilen eski Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü kurmay albay Ramazan Gözel, esasa ilişkin savunma yaptı.

Üzerine atılı suçlamalara ilişkin beyanda bulunan Gözel, iddianamede yer aldığı gibi eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve İhsan Uyar'ın derdest edilmesinde yer almadığını bildirdi.

Çolak'ı karşılamak için eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kendisine emir verdiğini ileri süren Gözel, "Darbeci olsam derdest edeceğim Kuvvet Komutanını karşılamaya inmem." diye konuştu.

Çolak ve Uyar'ın ifadelerinde darbe girişimi olduğunu sonradan anladıklarını söylediklerini belirten Gözel'in komuta kademesinin yaşananlardan haberdar olduğunu iddia etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Türkiye Cumhuriyeti'nde ne zaman bir orgeneral yere atılmış." diyerek tepki gösterdi.

Çolak'ın derdest edilmesi için firari emir astsubayı Serhat Pahsa ve darbeci Özel Kuvvetler askerlerini yönlendirmediğini öne süren Gözel, iddia makamının kendisini firari olduğu gerekçesiyle Pahsa ile irtibatlandırmaya çalıştığını iddia etti.

Gözel, komutanların yere yatırılmasına müdahale etmek isteyen koruma müdürü Burak Akın'a, "Tatbikat var." diyerek engel olmaya çalıştığını da reddederek Akın'a sakin olmasını söylediğini aktardı.

Yurtta sulh konseyi üyesi olmakla suçlandığını ancak konseyde adı geçenlerle işi dışında bir irtibatı bulunmadığını savunan Gözel, 15 Temmuz akşamı Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan darbe içerikli metinlerin de kendi elektronik posta adresinden atılmadığını ileri sürdü.

Gözel, üzerine atılı FETÖ mensubu olma suçlamasını da kabul etmeyerek, "Benim ne cemaat ne de tarikatla bağım yoktur." ifadesini kullandı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Genelkurmay Başkanlığı Ramazan Gözel

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