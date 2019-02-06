Bursa’da darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ve Bircan Karakaya hakim karşısına çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş’un yerine 15 gün vekaleten bakan emekli albay Hakan Demirörs ve emekli albay Bircan Karakaya’nın yargılanmasına başlandı. Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Demirörs, Karakaya ve avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmada savunmalarını yapan sanıklardan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini, bu sırada içeri alınmadıklarını söyledi. Karakaya, nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, "Sıkıyönetim ilan edildiğine dair bir şey bilmiyorduk. Sonradan sıkıyönetimden haberimiz oldu ama biz yine de Yurdakul Akkuş’un sıkıyönetim komutanı olduğunu bilmiyorduk. Kimin yasa dışı emir verdiğini de bilmiyorduk" ifadelerini kullandı

Nizamiyeye alınmamaları üzerine oradan ayrıldıklarını aktaran Karakaya, "Oradan ayrıldıktan sonra bölge komutanı Seyfullah Saldık’ın emrine uyup geri döndük. Yurdakul Akkuş amirine kafa tutacak kadar hareketlerde bulunmuş. Bölge komutanı, nizamiye önünde Yurdakul Akkuş’a ’Git’ dedi. Saldık daha sonra beni arayıp ’Gitme’ dedi. Hangi emrin yasa dışı olduğunu bilmiyorduk. Ben Akkuş’u nizamiye önünde gördüm, yeni gelmiş içeri girmek ister gibi bir hali vardı. Bölge komutanı Saldık’ın aramasına kadar Akkuş’un darbede payı olduğunu bilmiyorduk, dolayısıyla kime uyacağımızı bilemedik. Saldık arayıp Akkuş’un sıkıyönetim komutanı olduğunu söyleyince geri döndük. Daha önceden bilmiyorduk. Akkuş eğer en ufak bir tırnak tutturup darbede biraz başarı elde etseydi bizi vuracaktı ilk, çünkü şimdi bile ifadelerinde bizimle ilgili yalancılar, kumpasçılar deyip duruyor. Ben darbe girişiminde hain örgütün yanında yer almadım, hele ki Yurdakul gibi bir adamın ardından hayatta gitmezdim" diye konuştu.

FETÖ sanığı Bursa İl Jandarma Komutanı emekli Albay Hakan Demirörs ise nizamiyeye döndükten sonra, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan darbeci komutan Yurdakul Akkuş’un kapattırdığı 156 hattını tekrar açtırdığını söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen astsubay Erkan Şen de 15 Temmuz’da bölge komutanlığında harekat merkezi vardiye amiri olduğunu belirterek, "Harekat yıldırım emirleri geldi, aldım okudum. Bursa’yı ilgilendiren bir şey var mı diye baktım. Acil ilgilendiren bir şey yoktu, Yurdakul Akkuş’u aradım, açmayınca Hakan Demirörs’ü aradım. Emirlerin biri izinlerin kaldırılmasıyla diğeri de doğudaki bazı birliklerin yer değiştirmesiyle ilgiliydi. Son emri hatırlamıyorum. Demirörs bana Akkuş’u aramamı söyledi, yine ulaşamayınca yardımcısını aradım. O sırada bir mesaj daha geldi sıkıyönetimden bahseden. Ben bu emirleri bağlı ilçe ve karakollara çekmedim. İnisiyatif aldım, eğer darbe olsaydı bana çok sıkıntı olurdu. Akkuş aradı o sırada, mesajları sordu, ’Sıkıyönetim diyor komutanım’ dedim, geldi harekat merkezine mesajı okudu, bir şey söylemeden gitti. Bir süre sonra emirlerin ilçe ve karakollara çekilmesi, 156’nın kapatılması gibi emirleri verdi Akkuş. Bircan Karakaya’ya da emirleri ilettim, yanında Demirörs de vardı. Sonra Bircan Karakaya yanımıza geldi ve Hakan Demirörs’ün alay komutanı olduğunu ve emrinin 156’yı açmak olduğunu söyledi. Biz de açtık hattı ve normal düzene döndük" dedi.

Duruşmada Seyfullah Saldık da şahit olarak sıfatıyla dinlendi. Saldık darbe gecesi yaşananları anlattı. Saldık, Bircan Karakaya ve Demirörs’ü nizamiyede görmediğini, kendilerini aradığında geri döndüklerini söyledi. Darbe gecesi sözde sıkıyönetim komutanı olarak tayin olan darbeci Albay Yurdakul Akkuş’la yaşadıkları itişmeyi anlatan Saldık’a sanık avukatlarından biri, "Madem o kadar karşı çıktınız darbeye, peki Akkuş’a neden gözaltı yapmadınız" diye sordu. Saldık soruya cevap vermeden önce mahkeme başkanı salondaki herkese hitaben, "Biz o gece sıcak yatağımızda yatarken Seyfullah Saldık ortaya canını koydu. Paşamız bir kahramandır" dedi.

Mahkeme başkanının ifadelerinin ardından Saldık o gece gözaltı talebinde bulunduğunu dile getirdi.

İddia makamı, bazı şahitlerin dinlenmesini ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Karakaya ve Bircan’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

