HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahkeme cezayı iptal etti, ehliyetini geri aldı!

Mahkeme cezayı iptal etti, ehliyetini geri aldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 08:09 | Son Güncelleme

Isparta'da trafik uygulamasında durdurulan Mehmet Altun'a (45), alkolmetreyle yapılan ölçüm sonrası 0.73 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1228 TL para cezası yazılıp, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkol kullanmadığını söyleyen Mehmet Altun, hemen hastaneye gidip kan testi yaptırdı. Testte alkolsüz çıkan Altun, karara itiraz etti. Mahkeme, cezayı ve ehliyete el koyma kararını iptal etti.

Olay, 14 Ocak tarihinde Bahçelievler Mahallesi 143'üncü Cadde'de meydana geldi. Bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Mehmet Altun'un kullandığı otomobil, saat 02.45 sıralarında trafik polislerince kontrol noktasında durduruldu. Alkolmetreyle yapılan ölçümde Mehmet Altun'a 0.73 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1128 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sonrasında olay yerine çağırdığı bir arkadaşının direksiyonuna geçtiği aynı araçla Isparta Şehir Hastanesi'ne giden Mehmet Altun, alkol testi yaptırdı. Testte kanındaki alkol miktarının '0' olduğu yönünde rapor verilen Altun, aynı günün sabahı Isparta 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne idari para cezası ile sürücü belgesine el konulması kararına itiraz etti.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Mahkemenin 22 Ocak tarihinde verdiği kararda, "Kandaki alkol durumuna dair Isparta Şehir Hastanesi laboratuvar sonucu eklendiği, laboratuvar sonuç raporunda itiraz edenin 0 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, alkolmetre ölçümünün 14 Ocak 2020 tarihinde saat 02.45'te yapıldığı, Isparta Şehir Hastanesi laboratuvarında kan alımının ise 45 dakika sonra saat 03.30'da yapıldığı, alkolmetreyle ilk ölçüm saatinden sonra sağlık kuruluşunda yapılan ölçüm saatine kadar geçen süre için her bir saatte 0,15 promil eklenerek, trafik kontrolü anındaki alkol oranının saptanması gerektiği, bu durumda arada 45 dakika olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz edenin trafik kontrolü anında 0,11 + 0,01= 0,12 promil alkollü olduğu, bu oranın da Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirlenen sınırların altında kaldığı anlaşılmış olup, sağlık kuruluşunda laboratuvarda yapılan ölçümün daha bilimsel ve doğru olduğu kabul edilerek itiraz edenin itirazı yerinde görülmektedir" denildi.

Kararla birlikte, idari para cezası tutanağı ve sürücü belgesine el koyma tutanağının iptaline, idari para cezasının kaldırılmasına ve sürücü belgesinin iadesine karar verildi.

'EHLİYETİME KAVUŞTUM, MUTLUYUM'

Kararın ardından ehliyetine kavuşan ve cezası iptal edilen Mehmet Altun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Mehmet Altun, "Cezayı yedikten sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne giderek kan tahlili yaptırdım. Rapor sonucu ile mahkemeye başvurduk. Ve yaklaşık 10 gün gibi bir sürede de mahkeme cezamı iptal etti. Ehliyetime kavuştum, mutluyum" dedi.

'KAN TAHLİLİ YAPTIRMALARINI ÖNERİYORUM'

Sürücülere de uyarıda bulunan Mehmet Altun, "Alkol kullanmadığı halde ceza yiyen sürücülere, hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye giderek kan tahlili yaptırmalarını öneriyorum. Bizim başımıza geldi, diğer insanların başına gelmesin" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Erzurumlular kış sporlarını sevdiErzurumlular kış sporlarını sevdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkol Mehmet Altun

En Çok Okunan Haberler

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Ekipler zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Emir böyle kurtarıldı

Ekipler zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Emir böyle kurtarıldı

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Anne karnındaki ikiz bebeklerin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

Anne karnındaki ikiz bebeklerin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! ByLock kullanıcısı 10 kişi yakalandı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! ByLock kullanıcısı 10 kişi yakalandı

YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da operasyon! Onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında Libya ve İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.