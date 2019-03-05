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Mahkeme çıkışı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te cinayet davasında tutuklu yargılanan 2 kişinin yakınları mahkeme çıkışı kavga etti.

Mahkeme çıkışı kavga: 2 yaralı

Gaziantep’te cinayet davasında tutuklu yargılanan 2 kişinin yakınları mahkeme çıkışı kavga etti. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep’te 6 yıl önce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ekrem Süslü’nün davasında tutuklu yargılanan Serdar D. ve Nebi D.’nin akrabaları arasında duruşma sonrası kavga çıktı. Kavgada darp edilen 2 kişi yaralanırken, adliye polisleri havaya ateş ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Mahkeme çıkışı kavga: 2 yaralı

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