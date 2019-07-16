Mahkeme Deniz Yücel'in savunmasını bekliyor

Yücel'in yargılandığı davada Berlin'den savunma bekleniyor.Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdiği Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde Salı günü devam edildi. "Örgüt propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltilen Deniz Yücel'i duruşmada avukatı Veysel Ok temsil etti. Almanya Başkonsolosluğu yetkilileri ve gazetecilerin takip ettiği duruşmaya Deniz Yücel katılmadı. Deniz Yücel, tutuklu bulunduğu cezaevinden geçen yıl tahliye edilirken Türkiye'yi terk etmesinin istendiğini açıklamıştı. Yücel iki ülke arasındaki hukuki işbirliği çerçevesinde ifadesini Almanya'daki Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesinde vermişti.

AYM'nin hak ihlali kararı

Duruşmada söz alan Ok, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla davanın bittiği kanaatinde olduklarını ve hak ihlallerinin AYM kararında yer aldığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti. Ancak mahkeme eksik belgelerin beklendiğini gerekçe göstererek duruşmayı 17 Ekim tarihine erteledi. Yücel'in avukatı Veysel Ok, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mahkemenin, Yücel'in geçen Mayıs ayında Berlin'deki mahkemede yaptığı savunmayı beklediğini söyledi. Yücel, Berlin'de mahkemeye sunduğu savunmasında cezaevinde işkenceye maruz kaldığını ve bundan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu söylemişti.