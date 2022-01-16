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Mahkeme Djokovic’e Avustralya Açık’ın kapılarını kapattı

16.01.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

COVID-19 aşısı olmaması nedeniyle Avustralya vizesi iki kez iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic'in federal mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

Mahkeme Djokovic’e Avustralya Açık’ın kapılarını kapattı

Ünlü tenisçi karar üzerine "hayal kırıklığına uğradım" dedi.Avustralya'da Federal Mahkeme, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılmasının önünü hukuki olarak tamamen kapatan bir hüküm verdi. Tenis turnuvasının başlamasına bir gün kala Melbourne’de görülen davada, üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, Djokovic’in avukatlarının tenisçinin vizesinin iptal edilmesine yaptığı itirazı reddetti. Mahkemenin vize iptal kararını onayladığı bu hükme karşı temyiz yolu da kapalı.

Federal Mahkeme’nin kararının nihai olduğu belirtilirken, kararın tam gerekçesinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi. Kararın ardından Djokovic’in sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Djokovic: Büyük bir hayalkırıklığına uğradım

Teniste erkekler dünya sıralamasındaki birinciliğini koruma hedefiyle korta çıkmaya hazırlanan Djokovic, karara ilişkin duyduğu hayal kırıklığını ifade etti. Başka herhangi bir yorum yapmadan önce bir süre dinleneceğini belirten 34 yaşındaki tenisçi, "Mahkemenin kararına saygı duyuyorum ve ülkeden ayrılmak için ilgili otoritelerle işbirliği yapacağım" ifadelerini kullandı. Son haftalarda kendi yaşadığı sürecin turnuva heyecanını gölgelemesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getiren ünlü tenisçi, açıklamasında kendisini destekleyenlere de teşekkür ederek, turnuvaya katılacak olan sporculara, yetkililere ve sporseverlere iyi dileklerini iletti.

Kararın ardından Avustralya Başbakanı Scott Morrison’dan da bir açıklama geldi. Federal Mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti ifade eden Morrison, bu kararın ülkesinin sınırlarını güçlü ve Avustralyalıları güvende tutmaya yardımcı olacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Ünlü tenisçinin COVID-19’a karşı aşı durumuna ilişkin eksik bilgi vermesi üzerine Avustralya Açık’a katılmak üzere gittiği ülkeden sınır dışı edilmesi girişimiyle başlayan süreç, uluslararası kamuoyunda günlerdir yakından izleniyordu. Aşı zorunluluğuna karşı duruşuyla bilinen Djokovic, ülkeye girişte aşıdan muaf olduğuna dair özel izin belgesi göstermişti. Ancak Covid-19 aşı muafiyet belgesi kabul edilmeyen tenisçinin sınırda vizesi iptal edilmişti. Göçmenlerin kaldığı bir sığınmacı merkezine götürülen Djokovic, kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Mahkemeden çıkan ilk kararın Djokovic lehine olması üzerine tenisçi, Avustralya Açık’ta rekorunu koruma hedefiyle korta çıkma hazırlıklarına devam etmişti. Mahkemenin ünlü sporcu lehine karar alması kimi çevrelerce "bir tür imtiyaz" olarak yorumlanırken Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Sırp tenisçinin Avustralya’da bulunmasının aşı karşıtlığını güçlendirme ihtimali nedeniyle kamu düzenine bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Djokovic’in vizesini bir kez daha iptal etmişti. Bunun üzerine Djokovic'in avukatları tekrar federal mahkemeye başvurmuştu.

DW, Reuters, dpa/SÖ, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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