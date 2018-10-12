"Mahkeme en doğru kararı verecektir"

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davayla ilgili, "Mahkemenin kararına güvenelim, izleyelim. En adil sonuca onlar varacaktır." dedi.

Mehmet Yılmaz, Brunson'ın yargılandığı davayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yürüyen bir yargılama hakkında konuşmasının, fikir söylemesinin doğru olmayacağını belirten Yılmaz, "Yürüyen bir yargılama hakkında yorumda bulunmam, bir bilgi vermem, aktarmam kendime duyduğum saygıyı azaltır. Hayatım boyunca hiçbir yürüyen yargılama hakkında konuşmadım." diye konuştu.

Burada da yürüyen bir yargılama bulunduğunu, dosyanın mahkeme heyetinin bilgisinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hakim onlar. Biz dosyanın kapsamını bilmiyoruz. Tanıklar dinlendi, ne dedi bilmiyoruz, onlar biliyor. Sadece jestlerini, mimiklerini incelediler. Yargılamayı yapan hakim ve savcı dışında kimse bu karar konusunda yorum yapmamalı. Verilen karar temyize, itiraza tabidir. Bütün yargılama dosyalarında yargılamayı yargılama unsurlarına bırakırsak ve sabırla sonucu beklersek, müdahale etmeden adalete en uygun neticenin tecellisine fayda sağlamış oluruz. Aksi halde karar verici insanları gerçekten zorluyoruz. Dışardan yapılan yorumlar onları etkiliyor, çok fazla sıkıntıya da sokuyor. İzleyelim, onların verdiği karara da güvenelim. En adil sonuca onlar varacaktır. Bizim tecrübeli hakim ve savcılarımız. Olayı onlar yaşıyor, dışarıdan kimsenin bilmesi mümkün değil. Onlara inanalım, güvenelim. Süreç istinaf aşamasına, temyiz aşamasına taşınırsa, süreci izleyip göreceğiz."

Bu süreçte görev alan hakim savcıların hepsinin çok tecrübeli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Rahat bırakılırsa ve imkan sağlanırsa, zaman açısından da imkan sağlanırsa, dosya kapsamına göre en adil, delil durumuna uygun en adil sonuç her dosyada çıkacaktır, sadece bunda değil. Türk yargısı kim ne derse desin çok fedakarca çalışmasını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

