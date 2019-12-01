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Mahkeme: "Göç öldürür!" afişi kısmen gerçeği yansıtıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2019 13:53 | Son Güncelleme

Giessen'de bir mahkeme tarihten örneklerin "göçün ölüm ve felakete neden olabileceğini" gösterdiği gerekçesiyle aşırı sağcı NPD'nin "Göç öldürür!" şeklindeki afişinin "kısmen gerçeği yansıttığına" hükmetti.

Mahkeme: "Göç öldürür!" afişi kısmen gerçeği yansıtıyor

Almanya'da Giessen İdare Mahkemesi, tarihten örneklerin "göçün ölüm ve felakete neden olabileceğini" gösterdiği gerekçesiyle aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) "Göç öldürür!" şeklindeki afişinin "kısmen gerçeği yansıttığına" hükmetti.

Frankfurt yakınlarındaki Giessen'deki mahkeme "Göç öldürür! (Migration tötet!)" ifadesine yer veren aşırı sağcı NPD'nin seçim afişinin "en azından kısmen gerçeği yansıttığına" ve ırksal nefret içermediğine hükmetti.

Legal Tribune Online ve Yazı İşleri Ağı'nın (RND) haberine göre tarihten örnekler veren hakim Andreas Hofer, "yabancılara dostane tavır sergileyen" Roma İmparatorluğu'nun Kavimler Göçü sonucunda yıkıldığını, bunu Avrupa'dan Amerika katasına göçün izlediğini, bunun ise Amerikan yerlileri için ölümcül sonuçları olduğunu kaydetti. Hakim "Tarihten bu örnekler göçün gerçekten ölüm ve felakete neden olabileceğini" göstermektedir ifadelerine yer verdi.

Kararda ayrıca Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden çok sayıdaki sığınmacının da “göçün neden olduğu bir diğer ölümcül tehlikeyi” ortaya koyduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Aşırı sağcı NPD’nin 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri için kullandığı afişlerde "İşgali durdur: göç öldürür!" ifadesine yer veriliyordu. Kent yönetimi "nefret söylemi içerdiği" gerekçesiyle NPD'den seçim afişlerini iki gün içinde kaldırmasını talep etmiş, NPD bunun üzerine konuyu mahkemeye taşımıştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre hakim Andreas Hofer 2015'te de "Fazla göçün Alman kültürünün ölümüne neden olabileceği" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

DW/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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