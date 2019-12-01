Mahkeme: "Göç öldürür!" afişi kısmen gerçeği yansıtıyor

Almanya'da Giessen İdare Mahkemesi, tarihten örneklerin "göçün ölüm ve felakete neden olabileceğini" gösterdiği gerekçesiyle aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) "Göç öldürür!" şeklindeki afişinin "kısmen gerçeği yansıttığına" hükmetti.

Frankfurt yakınlarındaki Giessen'deki mahkeme "Göç öldürür! (Migration tötet!)" ifadesine yer veren aşırı sağcı NPD'nin seçim afişinin "en azından kısmen gerçeği yansıttığına" ve ırksal nefret içermediğine hükmetti.

Legal Tribune Online ve Yazı İşleri Ağı'nın (RND) haberine göre tarihten örnekler veren hakim Andreas Hofer, "yabancılara dostane tavır sergileyen" Roma İmparatorluğu'nun Kavimler Göçü sonucunda yıkıldığını, bunu Avrupa'dan Amerika katasına göçün izlediğini, bunun ise Amerikan yerlileri için ölümcül sonuçları olduğunu kaydetti. Hakim "Tarihten bu örnekler göçün gerçekten ölüm ve felakete neden olabileceğini" göstermektedir ifadelerine yer verdi.

Kararda ayrıca Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden çok sayıdaki sığınmacının da “göçün neden olduğu bir diğer ölümcül tehlikeyi” ortaya koyduğu kaydedildi.