Mahkeme: ''Gözaltındaki Göçmen Çocuklar Serbest Bırakılmalı''

Amerika’da federal bir mahkeme, aileleriyle birlikte gözaltında tutulan göçmen çocuklarının serbest bırakılması yönünde karar aldı. 17 Temmuz’a kadar uygulanması talep edilen kararda, süregelen salgın sürecinin gözaltı merkezlerinde yarattığı risk de etkili oldu. Kararda, çocukların ya aileleriyle birlikte serbest bırakılması ya da sponsor ailelere gönderilmesi isteniyor.

Bölge Mahkemesi hakimi Dolly Gee’nin kararı, Teksas ve Pennsylvania eyaletlerindeki üç gözaltı merkezinde 20 günden fazla süredir tutulan çocukları kapsıyor. Kayıt dışı göçmenlerin çocuklarıyla birlikte tutulduğu bu merkezlerde kimi aileler haftalarca tutulurken kimileri geçen yıldan bu yana gözaltında.

Gee, karar metninde, söz konusu merkezlerin “yangın yeri” olduğunu ifade ederek gerekli önlemlerin bir an önce alınması çağrısında bulundu.

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre bu merkezlerde 184 çocuk aileleriyle birlikte gözaltında tutuluyor. ABD Sağlık Bakanlığı'na ait göçmen gözaltı merkezlerindeyse şu an yaklaşık bin çocuğun bulunduğu belirtiliyor.