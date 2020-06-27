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Mahkeme: ''Gözaltındaki Göçmen Çocuklar Serbest Bırakılmalı''

27.06.2020 21:01 | Son Güncelleme

Amerika’da federal bir mahkeme, aileleriyle birlikte gözaltında tutulan göçmen çocuklarının serbest bırakılması yönünde karar aldı. 17 Temmuz’a kadar uygulanması talep edilen kararda, süregelen salgın sürecinin gözaltı merkezlerinde yarattığı risk de etkili oldu

Mahkeme: ''Gözaltındaki Göçmen Çocuklar Serbest Bırakılmalı''

Amerika’da federal bir mahkeme, aileleriyle birlikte gözaltında tutulan göçmen çocuklarının serbest bırakılması yönünde karar aldı. 17 Temmuz’a kadar uygulanması talep edilen kararda, süregelen salgın sürecinin gözaltı merkezlerinde yarattığı risk de etkili oldu. Kararda, çocukların ya aileleriyle birlikte serbest bırakılması ya da sponsor ailelere gönderilmesi isteniyor.

Bölge Mahkemesi hakimi Dolly Gee’nin kararı, Teksas ve Pennsylvania eyaletlerindeki üç gözaltı merkezinde 20 günden fazla süredir tutulan çocukları kapsıyor. Kayıt dışı göçmenlerin çocuklarıyla birlikte tutulduğu bu merkezlerde kimi aileler haftalarca tutulurken kimileri geçen yıldan bu yana gözaltında.

Gee, karar metninde, söz konusu merkezlerin “yangın yeri” olduğunu ifade ederek gerekli önlemlerin bir an önce alınması çağrısında bulundu.

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre bu merkezlerde 184 çocuk aileleriyle birlikte gözaltında tutuluyor. ABD Sağlık Bakanlığı'na ait göçmen gözaltı merkezlerindeyse şu an yaklaşık bin çocuğun bulunduğu belirtiliyor.

Mahkeme kararı, çocuklarıyla birlikte gözaltında tutulan aileleri doğrudan kapsamıyor.

Başkan Donald Trump yönetiminin sıkı göçmen politikaları ve özellikle kayıt dışı göçmenlerin çocuklarına yönelik muamele ülkede tartışma konusu. ICE yetkilileri geçen ay, gözaltındaki göçmenlere, yanlarındaki çocuklarını başka yetişkinlere teslim etmelerini önerdi. Ancak ailelerin büyük bir çoğunluğu bunu reddetti.

Mahkeme kararına konu olan gözaltı merkezlerinde Corona vakası sayıları da artarken, hak savunucuları ICE gözetimindeki göçmenlerin serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak ICE yönetimi, bu göçmenlerin yasadan kaçma olasılığının yüksek olduğu gerekçesiyle gözaltı süreçlerini devam ettiriyor.

Son verilere göre, ICE’ın gözaltında tuttuğu göçmenler arasında 2 bin 500’den fazla kişinin Corona virüsü testi pozitif çıktı. Kurumdan yapılan bir açıklamada, en az 900 kişinin sağlık durumlarının risk teşkil etmesi nedeniyle serbest bırakıldığı aktarıldı.

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