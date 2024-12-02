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  4. Mahkeme haksız kazanca cezayı kesti! Köpek velisi Buket Özgünlü tutuklandı!

Mahkeme haksız kazanca cezayı kesti! Köpek velisi Buket Özgünlü tutuklandı!

02.12.2024 22:17
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Ankara’da 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında sokak hayvanları için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullanıp, 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü’nün de bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme haksız kazanca cezayı kesti! Köpek velisi Buket Özgünlü tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, diğer 9 şüpheli ifadeye çağrılıp, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

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Gözaltı kararı verilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile eniştesi ve ablasının da olduğu 8 şüpheli, bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

BUKET ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI!

Savcılık sorguları tamamlanarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Özgünlü’nün kardeşi Demet K. ve 'Papağan Evi' isimli dükkanın sahibi Ertan I., 'görevi kötüye kullanma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cezaevi barınak hayvan
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