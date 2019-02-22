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Mahkeme heyeti, hamile kadının vurulduğu yerde keşif kararı aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başından silahla vurulması sonucu 5 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin B.’nin yargılanmasına devam ediliyor.

Mahkeme heyeti, hamile kadının vurulduğu yerde keşif kararı aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başından silahla vurulması sonucu 5 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin B.’nin yargılanmasına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan şahıs olayın yanlışlıkla olduğunu iddia ederken, mahkeme heyeti olayın yaşandığı yerde keşif yapılmasına karar verdi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda başından silahla vurulması sonucu 5 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin B.’nin yargılanmasına İnegöl ağır ceza mahkemesinde devam edildi. İkinci kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Hüseyin B. ilk duruşmada yaptığı savunmasını tekrarladı. Sanık savunmasında, olayın kazayla olduğunu illeri sürdü. Olayda yaralanan ve %54 engelli duruma düşen kadın Merve P. ise olayın ne öncesini ne sonrası hatırlamadığını belirterek, "Beni Hüseyin B. vurmuştur" dedi.
Alınan bilgilere göre olay, 19 Mart 2018 tarihinde İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre dışarıda alkol aldıktan sonra eve gelen Hüseyin B. beraber yaşadığı Merve P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca hamile kadın sehpa üzerindeki silahı alarak kendini vurmak istedi. Silahı elinden almak isteyen adam ile kadın arasındaki arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan kurşun Merve P.’nin suratına isabet etti. Yanağından giren kurşun kadının kafasının arkasından çıktı. Kadını kanlar içerisinde gören adam kısa süreli şokun ardından polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan yaralı kadın ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

6 gün sonra çocuğunu kaybetti
Olayın ardından Bursa’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve P., 5 aylık olan bebeğini kaybetti. Uzun süren tedavinin ardından %54 engelli olan Merve P. taburcu edildi. Halen tedavileri devam eden kadın eski sağlığına kavuşamadı.

İkinci kez hakim karşısına çıktı
Olaydan sonra tutuklanan Hüseyin B.’nin yargılamasına ise İnegöl ağır ceza mahkemesinde devam ediliyor. Tutuklu sanık ilk duruşmada yaptığı savunması tekrarladı. Hüseyin B. olay günü sehpanın üzerine duran silahı Merve P.’nin elinden almaya çalıştığını belirterek, "Ben elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu onu kesinlikle bilerek vurmadım" dedi.
Mahkemeye gelen mağdur Merve P. ise yine savunmasında, "Ben olay öncesini ne de sonrası hiç bir şey hatırlamıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin B.’den başkası vurmamıştır. %54 engelli durumdayım çocuğumu kaybettim şahıstan davacıyım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve olayın yaşandığı yerde 22 Mart tarihinde keşif yapılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, hamile kadının vurulduğu yerde keşif kararı aldı

Mahkeme heyeti, hamile kadının vurulduğu yerde keşif kararı aldı

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