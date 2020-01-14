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  4. Mahkeme heyetine bıçakladığı babasının sözünden çıkmayacağı sözünü verdi

Mahkeme heyetine bıçakladığı babasının sözünden çıkmayacağı sözünü verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, tartıştığı babasını bıçakla ağır yaralayan Şehmuz U.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, tartıştığı babasını bıçakla ağır yaralayan Şehmuz U. (19), adli kontrolle serbest kalmasına hükmeden mahkeme heyetine, bir daha babasına karşı gelmeyeceği ve onun sözünden çıkmayacağı sözünü verdi.
Muratpaşa ilçesi Köprülü Caddesi'nde geçen yıl 16 Haziran'da bir iş yerinde çıkan tartışmada Şehmuz U., babası Ender U.'yu bıçakla ağır yaraladı. Yakalanıp gözaltına alınan Şehmuz U., tutuklandı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şehmuz U. hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Şehmuz U., yaraladığı babası Ender U. ve taraf avukatları katıldı. Ender U., daha önceki duruşmada olduğu gibi, bu duruşmada da oğlundan şikayetçi olmadığını söyledi.
Şehmuz U. ise öldürme kastı olmadığının belirterek, “Öldürme kastım olsaydı babam yaralı şekilde yere düştüğünde öldürürdüm. Ben bu olayı, o anki korku ve panikle yaptım. Ben hayatımın her anında babamın yanında oldum. Beraber ayağa kalktık, ona hep destek oldum. Benim yerim onun yanı, cezaevi değil. Cezaevindeki insanlar şiddete meyilli. Onlar gibi olmaktan korkuyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Karardan sonra mahkeme başkanı, Şehmuz U'ya bir daha böyle bir şey yapmaması gerektiği yönünde telkinde bulundu. Şehmuz U. ise "Size söz veriyorum. Bundan sonra babama karşı gelmeyeceğim ve onun sözünden çıkmayacağıma dair ant içerim" dedi.

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