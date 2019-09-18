Mahkeme heyetine “Sizden çocuklarımı istiyorum” feryadı

İzmir’de, bir iş adamının öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada maktulün eşi Ö.Ö., yıllarca şiddet gördüğü eşinin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan çocuklarının serbest bırakılması için mahkeme heyetine, “Çocuklarımın suçu, günahı yok. Sizden çocuklarımı geri istiyorum. Keşke o gün ben ölseydim” diye feryat etti. İzmir’in Torbalı ilçesinde, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonrada yaktıkları kan donduran cinayete ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada; tutuklu sanıklar Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanıklar Ö.Ö. ve maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin, annesi Hatice Öğüt ile tarafların avukatları hazır bulundu. Kardeşi Cihat Murat Öğüt’ü çok özlediğini ifade eden Fatma Bahar Narin, “Onu özlediğim zaman mezarına gidiyorum. Şuan kendisini savunamıyor. Keşke ölmeseydi de kendisini burada savunabilseydi” dedi. Babasın ölümüyle sonuçlanan olayı tüm detaylarıyla mahkeme heyetine anlattığını dile getiren Batuhan Ata Öğüt ise “O an anneme bir şey olduğundan korktum. Çok üzgünüm, çok pişmanım” diye konuştu.

“Amacım kardeşimi korumaktı”

18 aydır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Mehmet Hadi Öğüt, “Yaşadığım bu acıyla birlikte cezaevinde kalıyorum. Tek suçum olayı gizlemeye çalışmaktı. Amacım kardeşimi korumaktı” dedi.

“Çocuklarımı istiyorum”

Mahkeme heyetine “Sizden evlatlarımı istiyorum” diye seslenen Ö.Ö. de, “Çocuklarımın suçu günahı yok. Keşke o gün ben ölseydim” şeklinde konuştu.

Sanık avukatları, tutuklu bulunan Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt’ün tahliyesini talep ederken, iddia makamı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mehmet Hadi Öğüt ve Batuhan Ata Öğüt’ün tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018’de, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Ö.Ö., çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.

