Mahkeme, hırsızı öldüren muhtara beraat kararında direndi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, mahalle kooperatifine ait marketi soyan 3 kişiden Adem Avcı'yı (30), kaçarken arkasından tabanca ile ateş ederek öldüren, yargılandığı davada olayın meşru müdafaa sınırları içinde yer aldığı gerekçesiyle beraat eden mahalle muhtarı Feridun Çakır (65), Yargıtay’ın 'adam öldürmek' suçundan ceza verilmesi yönündeki bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, eski kararında direnerek muhtara yine ceza vermedi.

Merkez Yıldırım ilçesinde 30 Nisan 2014 tarihinde 3 kişi, hırsızlık amacıyla girdikleri mahalle kooperatifinden sigara çaldı. İşyerinin alarmı çalınca dışarı çıkan mahalle sakinleri, 3 kişinin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Sürücü, aracı hareket ettirirken Hamamlıkızık Mahallesi Muhtarı Feridun Çakır, tabancasını çıkarıp şüphelilerin arkasından rastgele ateş etti. Şüphelilerden Adem Avcı, silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

MAHKEMENİN BERAAT KARARINI YARGITAY BOZDU

Olayın ardından tutuklanan, bir süre sonra kefaletle tahliye olan Feridun Çakır, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandı. Sanık savunmasında, "Silahımla otomobilin arkasından rastgele ateş ettim. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Meşru müdafaa kapsamında olay gerçekleşti" dedi. Mahkeme heyeti, Çakır'a, eylemi, 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' sınırında yer aldığı gerekçesiyle ceza vermedi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, söz konusu eylemde 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' bulunmadığı, sanığın 'adam öldürmek' suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

SAVCI 10 YIL İSTEDİ, MAHKEME YİNE CEZA VERMEDİ

Sanık Çakır, aynı mahkemede yeniden yargılandı. Sanık Çakır, bozma kararından sonra yapılan ikinci duruşmaya katılmadı. 4 sayfadan oluşan savunma dilekçesini veren sanık avukatı, olayda 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' bulunduğunu ileri sürerek beraat talep etti. Savcı ise sanığın, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda 'adam öldürmek' suçundan ceza verilmesini, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise eski kararında direnerek, olayın 'meşru müdafaa ve zorunluluk hali' bulunduğu gerekçesiyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştırdı.

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