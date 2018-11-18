Mahkeme ilk celsede 5 ay hapis cezası verip sonra da 'pardon cezayı iptal ettik' dedi

Engin ÖZMEN/BABAESKİ(Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, eşine yönelik basit yaralama ve hakaret iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Bener Şen (60), ilk celsede 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Salondan dışarı çıkarıldıktan kısa bir süre sonra yeniden çağrılan Şen'e 'dosyada hata yapıldığını ve cezanın iptal edildiği' söylenerek duruşma ertelendi. Olayın trajikomik olduğunu ifade eden Şen, "Beş dakika içerisinde 'pardon' denilerek 5 aylık hapis cezası kaldırıldı. Dosyaya bakılmasıydı, dikkat edilmeseydi 5 ay hapis mi yatacaktım?" dedi.

Babaeski ilçesinde oturan Bener Şen hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'ne, eşi D.T.Ş.'nin şikayeti üzerine 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından dava açıldı. Çift, davanın ilk duruşmasında kimlik tespiti ve ifadeleri alındıktan sonra mahkeme hakimi tutuksuz yargılanan D.K., Bener Şen'e 5 ay hapis cezası vererek duruşmayı bitirdi. Ancak çift mahkeme zabıtlarını beklerken yeniden salona çağrıldı. İddiaya göre hakim D.K., dosyada hata yaptıklarını ve cezanın iptal edilerek duruşmanın Ocak ayına ertelendiğini söyledi. Mahkemede savunma ve yargılamam hakkının elinden alındığını ifade eden Bener Şen, 5 dakika içerisinde 5 ay hapis cezası aldığını ve kısa bir sürede de 'pardon' denilerek cezanın iptal edildiğini söyledi. Olayın trajikomik bir hal aldığını söyleyen Şen, "Benim ikinci eşimle ilgili basit yaralama ve hakaret sebebiyle hakkımda dava açıldı. Tamamen iftiraya dayalı bir dava. Bununla ilgili mahkemede savunma yapacağım sırada, savunma hakkım hakim tarafından elinden alındı. Savunma yapmam kısıtlandı, 'kısa kes, çok vaktimiz yok, çabukça bu işi bitireceğiz' dinilerek birinci celsede karşı tarafı da 3-5 dakika dinledikten sonra hemen benim taleplerim, delillerimizin toplanması, adli tıp raporlarının temin edilmesi, tanıkların dinlenmesi taleplerimizi reddederek hemen 10 dakika içerisinde yargılamayı bitirerek 5 ay hapis cezasına çarptırıldığımız ifade edildi" dedi.