Mahkeme, İZBAN'daki ek seferlerin durdurulmasına karar verdi

İZMİR (AA) - Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesinin İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'de (İZBAN) devam eden "grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması" talebiyle açtığı davada hakim, ek seferlerin durdurulması kararı verdi.

Karşıyaka 1. İş Mahkemesinde görülen duruşmaya sendika ve İZBAN şirketi avukatları ile grevdeki işçiler katıldı.

Demiryolu İşçileri Sendikası avukatı Orçun Çelik, 6356 Sayılı yasanın 68. maddesine göre, grev süresinde grevdekilerin yerine başkasının çalıştırılmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak 7 işçinin saat 06.00-11.00 ile 16.00-21.00 arasında 24 dakikalık aralıklarla seferlere devam ettiğini söyledi.

SGK kayıtlarına göre bu 7 işçinin, İZBAN'ın bir alt firmasından 4-C statüsünde emekli olduğunu savunan Çelik, hiç kimsenin kanuna aykırı bir eyleminde hak talebinde bulunamayacağını belirterek işverenin "Taşıma işlemi kamu yararı adına yapılıyor." savunmasına da katılmadıklarını, adaletin yerine getirilmesinin kamu yararından daha önemli olduğunu ileri sürdü.