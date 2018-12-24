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Mahkeme, İZBAN'daki ek seferlerin durdurulmasına karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 15:40 | Son Güncelleme

Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesinin İZBAN'da devam eden grev sürecinde devreye alınan ek tren seferlerinin tedbiren durdurulması talebiyle açtığı dava kabul edildi

İZMİR (AA) - Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesinin İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'de (İZBAN) devam eden "grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması" talebiyle açtığı davada hakim, ek seferlerin durdurulması kararı verdi.

Karşıyaka 1. İş Mahkemesinde görülen duruşmaya sendika ve İZBAN şirketi avukatları ile grevdeki işçiler katıldı.

Demiryolu İşçileri Sendikası avukatı Orçun Çelik, 6356 Sayılı yasanın 68. maddesine göre, grev süresinde grevdekilerin yerine başkasının çalıştırılmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlatarak 7 işçinin saat 06.00-11.00 ile 16.00-21.00 arasında 24 dakikalık aralıklarla seferlere devam ettiğini söyledi.

SGK kayıtlarına göre bu 7 işçinin, İZBAN'ın bir alt firmasından 4-C statüsünde emekli olduğunu savunan Çelik, hiç kimsenin kanuna aykırı bir eyleminde hak talebinde bulunamayacağını belirterek işverenin "Taşıma işlemi kamu yararı adına yapılıyor." savunmasına da katılmadıklarını, adaletin yerine getirilmesinin kamu yararından daha önemli olduğunu ileri sürdü.

İZBAN'ın avukatı Emre Limoncuoğlu, ek seferlerin yapılabilmesi için sürücü temininin grevi kırmak anlamı taşımadığını öne sürerek grev öncesi 273, şimdi ise 48 seferin yapıldığını, bunun da "grev kırma" amacı taşımadığını savundu.

Limoncuoğlu, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Hakim, işverenin yaptığı yolcu seferlerinin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına karar verdi.

Karara 7 gün içerisinde itiraz edilebileceğini dile getiren hakim, verdiği kararda "Temin edilen 7 personelin 'Sürücü ve sürücü eğitmeni' olarak çalıştırılmasının grevi etkisiz kılacak bir eylem olduğu ve bu işlemin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 68. maddesine aykırı bulunduğu, yapılan 48 seferin 7 makinist/sürücü ile yapılmasının iş ve yolcu güvenliğini riske attığına..." dikkati çekti.

Demiryol-İş ile İZBAN AŞ arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanlığı, konulan ek seferlerin İZBAN'da başlattıkları grevi kırdığı iddiasıyla ve ek seferlerin tedbiren durdurulması talebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

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