Mahkeme Kabaş’ın tutuklanmasına yönelik itirazı reddetti

Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanmasına yapılan itirazı, "kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklanmasına yapılan itirazın, "kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildiği bildirildi. Avukatı Hüseyin Uğur Poyraz, müvekkili Sedef Kabaş'ın İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile 22 Ocak 2022 tarihinde tutuklanmasına 24 Ocak'ta itiraz etmişti.

Poyraz'ın itirazını değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, aldığı red kararı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Soruşturma evrakının incelenmesi neticesinde, tutuklu şüpheli müdafiinin dilekçesinde belirttiği itirazların yerinde olmadığı, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüphelinin benzer suçtan daha önceden hakkında yargılama yapıldığı da dikkate alınarak, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varılarak itirazın reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur".

Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Şu meşhur bir söz vardır; 'Taçlanan baş akıllanır' diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur, denir. Yani tam tersini ifade eder" ifadeleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhubaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturmayı daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devralmıştı.

DW / ET,SSB

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