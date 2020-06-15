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  4. Mahkeme: Kadına hakaret "kin ve düşmanlığa tahrik" suçudur

Mahkeme: Kadına hakaret "kin ve düşmanlığa tahrik" suçudur

15.06.2020 17:48 | Son Güncelleme

Almanya'da mahkeme, kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan kişi hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Mahkeme: Kadına hakaret "kin ve düşmanlığa tahrik" suçudur

Mahkeme, bu tür ifadelerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti.Almanya'da Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi, kadınların geneline yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren üslubun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamına girebileceğine hükmetti.

Mahkeme, kendi internet sayfası üzerinden kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler yayınlayan kişi hakkında Bonn Eyalet Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını bozdu. Söz konusu kişinin internet sayfasında, kadınlar hakkında "ikinci sınıf insan" ve "hayvanlara daha yakın" gibi ifadeler kullandığı belirlenmişti. Mahkeme, bunun kadınların insanlık onuruna karşı yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.

Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi, Alman Ceza Yasası’nın (StGB) 130. maddesindeki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunun esas itibarıyla azınlıkların korunmasını hedeflediğini, ancak davaya konu olan suçun da bu kapsama girdiğini belirtti. Mahkeme kararında kadınların toplum içinde istatistiksel olarak çoğunluğu oluşturmasının, korkmalarını gerektirecek birşey bulunmadığı tezine dayanak gösterilemeyeceği kaydedildi. Kadınların, ilgili yasada ismen korunması gereken gruplar arasında yer almamasının, ayrımcılığa karşı korunmaları gerekliliğini değiştirmeyeceği de vurgulandı.

Savcılık, ilgili davada verilen beraat kararının ardından temyize gitmişti. Bonn Eyalet Mahkemesi, bir üst mahkeme olan Köln Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin bozma kararının ardından davayı yeniden görecek.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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