Mahkeme, kanser hastasına 186 bin 500 TL'lik ilaç bedelinin ödenmesine karar verdi

Aydın 1'inci İş Mahkemesi'nde görülen davada, 'Yaşam hakkının kutsallığı ve sosyal devlet' ilkesine vurgu yapan mahkeme heyeti, paranın dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilip, Aydın'a ödenmesine karar verdi.

Kuşadası'nda yaşayan muhasebeci Yakup Aydın'a, çeşitli şikayetler ile 2017 yılında başvurduğu Ege Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde deri kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, yan etkileri olduğu için kemoterapiyi kabul etmeyen Aydın'ı akıllı ilaç tedavisine yönlendirdi. Reçetesine yazılı ilacı almak için eczaneye giden Aydın, o dönemde aylık dozu 15 bin TL civarında olan ilacın kemoterapi tedavisi görmeyen hastalar için devlet tarafından desteklenmediğini öğrendi.

Evli olan Yakup Aydın, tedavi sürecinde yakın akrabalarının da verdiği maddi destekle 330 bin lira harcayıp, etken maddesi 'nivolumab' olan 'optiva' isimli ilaçtan 22 doz aldı. Aydın, sağlığına kavuştuktan sonra harcadığı bu paranın belgelendirebildiği 186 bin 500 lirasının kendisine iade edilmesi için SGK'ya başvurdu. SGK'dan olumsuz yanıt alan Aydın, bunun üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Aydın, Avukatı Ezgi Tezcan Yaşar aracılığıyla geçen haziran ayında SGK'ya karşı Aydın 1'inci İş Mahkemesi'nde dava açtı.