Mahkeme kararına rağmen işlerine dönemeyen işçiler, Valiliğe yürüdü

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, Beşiri Belediyesi'nde çalışırken 4 yıl önce işten çıkarılan, mahkeme kararıyla işe iade edilmelerine rağmen henüz işbaşı yaptırılmayan 24 işçiden 17'si, yaklaşık 9 kilometre yol yürüyerek sorunlarını Batman Valiliği'ne iletti.

Beşiri Belediyesi'nde çalışırken 2014 yılında Demokratik Bölgeler Partili (DBP) yönetim tarafından işten çıkarılan 24 işçi, aynı yıl açtıkları hukuk mücadelesini kazanmalarına rağmen, 4 yıldan beri işbaşı yapamadı. Kayyum atanan belediyedeki işlerine dönmek isteyen işçilerden 17'si bugün sabah saatlerinde Beşiri Hükümet Konağı önünde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Valiliğe yürüyüşe geçen işçiler, ilçe çıkışında basın açıklaması yaptı. İşçiler adına konuşan Fevzci Çiftçi, şöyle dedi:

"2014 yerel seçiminden bu yana hakkımızı arıyoruz. Daha önce belediyede çalışıyorduk. DBP, yerel yönetime geldikten sonra bizleri işten çıkardı. Siyasi nedenlerden dolayı 4 yıldır işsiz olarak hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha sonra hakkımızı aramak için mahkemeye başvurduk. Aynı yıl mahkeme lehimize karar vererek, işe iade kararı aldı. Yargıtay'ın da onadığı kararı maalesef bugüne kadar kimse dinlemedi. Yıllardır aile besliyoruz, çocuk okutuyoruz, kirada olan arkadaşlarımız var. Beşiri'den yola koyulduk, Ankara'ya yürümek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız sesimizi duyuncaya kadar yürüyeceğiz."

Yaklaşık 9 kilometre yürüyen işçiler Batman Valiliği'ne giderek, sorunlarını iletti. Çözüm için işçi temsilcilerinin Valilik yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin devam ettiği belirtildi.