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  4. Mahkeme kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı

Mahkeme kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Cengiz Taşkın, işe dönüş için açtığı davayı kazandı.

Mahkeme kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı
  1. İş Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme İBB yönetiminin fesih kararının geçersizliğine, Taşkın'ın işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti. İBB yönetimine kararın iptali için istinaf mahkemesine başvurmak için 2 hafta süre verildi.

(DHA)

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