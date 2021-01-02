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Mahkeme Kongre Üyesinin Pence’e Açtığı Davayı Reddetti

02.01.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Mahkeme Kongre Üyesinin Pence’e Açtığı Davayı Reddetti

ABD’de federal mahkeme, Cumhuriyetçi bir Kongre üyesinin, 6 Ocak’ta Kongre Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferini onaylamak için toplandığında, oturuma başkanlık edecek olan Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Biden lehine olan Seçiciler Kurulu oylarını reddetmesi için açtığı davayı reddetti

ABD’de federal mahkeme, Cumhuriyetçi bir Kongre üyesinin, 6 Ocak’ta Kongre Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferini onaylamak için toplandığında, oturuma başkanlık edecek olan Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Biden lehine olan Seçiciler Kurulu oylarını reddetmesi için açtığı davayı reddetti.

Teksas eyaletinden Louie Gohmert’in, kendisinin öncülüğünde bir grup Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesiyle birlikte mahkemeye yaptığı başvuru, Cumhuriyetçiler’in seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerinin bir yenisini daha oluşturmuştu.

Başarılı olma şansı zaten düşük görülen girişim, Trump’ın federal mahkemelere atadığı yargıçlardan biri olan Jeremy Kernodle tarafından reddedildi. Yargıç Kernodle, Kongre üyesi Louie Gohmert ve Arizona eyaletinden bir grup Cumhuriyetçi’nin, Pence’in yasa dışı olduğu iddia edilen idaresinden kaynaklı herhangi bir kişisel zarara uğramadıklarını ve bu nedenle de bu davayı açmak için hukuki zemine sahip olmadıklarını belirtti.

Dava, Pence’in, 6 Ocak’ta Kongre’de yapılacak oturuma başkanlık etme rolüne odaklanıyordu. Aslında başkan yardımcılarının bu oturumdaki rolu sembolik ve 1887 tarihli bir federal yasaya dayanıyor. Ancak Cumhuriyetçiler’in açtığı dava, Pence’in başkan yardımcısı olarak yerine getirdiği bu resmi yetkisini hedef alıyordu ve federal yargıçtan bu yasayı anayasaya aykırı ilan etmesini istiyordu. Hatta Cumhuriyetçi üyeler bir adım daha ileri giderek, mahkemeden, Pence’e 6 Ocak’ta Trump’ın çekişmeli geçen eyaletlerdeki yenilgilerini fiilen tersine çevirme yetkisini tanımasını talep etti.

Federal yargıcın davayı reddetme kararıyla ilgili soruları Başkan Donald Trump’ın bir sözcüsü Pence’in ofisine yönlendirdirken, Pence’ni sözcüsü de yorum yapmayı reddetti. Kongre üyesi Gohmert’in sözcüsü de henüz bir yorum yapmadı.

Biden Seçiciler Kurulu’nda Başkan Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyuyla üstünlük sağlamıştı.

Trump ise yenilgiyi hala kabul etmiş değil ve seçimlere yaygın şekilde hile karıştırıldığını iddia ediyor.

ABD seçim sistemine göre, her eyaletin başkentinde ve başkent Washington'da çoğunlukla eyalet meclislerinde bir araya gelen seçici delegelerin kullandığı oylar ve alınan sonuçlar, Washington'a gönderiliyor.

14 Aralık’ta toplanan Kurul, 3 Kasım başkanlık seçiminin galibi Demokrat Partili Joe Biden'ı Amerika'nın önümüzdeki dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı olarak resmen onaylamıştı. 6 Ocak'ta da Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında Kongre'nin her iki kanadının da katılacağı oturumda oy sayımı yapılacak

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