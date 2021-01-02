Mahkeme Kongre Üyesinin Pence’e Açtığı Davayı Reddetti

ABD’de federal mahkeme, Cumhuriyetçi bir Kongre üyesinin, 6 Ocak’ta Kongre Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın zaferini onaylamak için toplandığında, oturuma başkanlık edecek olan Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Biden lehine olan Seçiciler Kurulu oylarını reddetmesi için açtığı davayı reddetti.

Teksas eyaletinden Louie Gohmert’in, kendisinin öncülüğünde bir grup Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesiyle birlikte mahkemeye yaptığı başvuru, Cumhuriyetçiler’in seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerinin bir yenisini daha oluşturmuştu.

Başarılı olma şansı zaten düşük görülen girişim, Trump’ın federal mahkemelere atadığı yargıçlardan biri olan Jeremy Kernodle tarafından reddedildi. Yargıç Kernodle, Kongre üyesi Louie Gohmert ve Arizona eyaletinden bir grup Cumhuriyetçi’nin, Pence’in yasa dışı olduğu iddia edilen idaresinden kaynaklı herhangi bir kişisel zarara uğramadıklarını ve bu nedenle de bu davayı açmak için hukuki zemine sahip olmadıklarını belirtti.

Dava, Pence’in, 6 Ocak’ta Kongre’de yapılacak oturuma başkanlık etme rolüne odaklanıyordu. Aslında başkan yardımcılarının bu oturumdaki rolu sembolik ve 1887 tarihli bir federal yasaya dayanıyor. Ancak Cumhuriyetçiler’in açtığı dava, Pence’in başkan yardımcısı olarak yerine getirdiği bu resmi yetkisini hedef alıyordu ve federal yargıçtan bu yasayı anayasaya aykırı ilan etmesini istiyordu. Hatta Cumhuriyetçi üyeler bir adım daha ileri giderek, mahkemeden, Pence’e 6 Ocak’ta Trump’ın çekişmeli geçen eyaletlerdeki yenilgilerini fiilen tersine çevirme yetkisini tanımasını talep etti.