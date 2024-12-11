Mahkeme kürsüsünden uçup hakime saldırmıştı! Cezası belli oldu

Davaya bakan hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan sanığın şartlı tahliye talebini reddetti. Sanık Deobra Delone Redden, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı. Olaya daha sonra avukatlar ve güvenlik görevlilerinin karışması ile kavga bir süre devam etti.

HAKİM YARALANMIŞTI

Mahkeme salonundaki kameralar tarafından kaydedilen olayda Yargıç Mary Kay Holthus'un koltuğundan düşerek yere düştüğü görüldü. Yargıcın hafif yaralar aldığı ancak hastaneye kaldırılmadığı bildirilmişti.

26 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Saldırıda sanığa verilecek ceza belli oldu.

Hakime saldıran sanığa 26 yıl hapis cezası verildi.