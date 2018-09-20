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Mahkeme Le Pen için "psikiyatri testi" talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

Fransa'da mahkemenin, aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'e "psikiyatri testi" uygulanması talebinde bulunduğu ortaya çıktı

PARİS (AA) - Fransa'da mahkemenin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'e "psikiyatri testi" uygulanması talebinde bulunduğu bildirildi.

Talebi, Le Pen kişisel Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu.

DEAŞ'a ait infaz görüntülerini 2015'te paylaştığı için hakkında soruşturma açılan Le Pen, "Tweet atarak DEAŞ dehşetini duyurduğum için 'yargı' benim psikiyatri testi yaptırmama hükmediyor. Nereye kadar gidecekler?" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Daha sonra ikinci bir paylaşımda daha bulunan Le Pen, Nanterre Mahkemesinin avukatına ilettiği, psikiyatri testine tabi tutulması yönündeki 12 Eylül tarihli karar tutanağını paylaştı.

Le Pen, bunun olağanüstü bir durum olduğunu kaydederek, "Bu rejim gerçekten korkutmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Fransız basını, Fransız Ceza Yasası'na göre şiddet içeren görüntü ve fotoğrafları paylaşan herkesin yargı sürecinde benzer bir prosedüre tabi tutulduğunu yazdı. Yasanın 706-47'nci maddelerinde belirtilen suçları işleyenlerin uzman psikiyatr tarafından kontrol edilip bilirkişi raporu alması gerekiyor.

Le Pen hakkında savcılık, "şiddet içeren görüntüleri yayma" suçundan soruşturma açmış ve aşırı sağcı liderin 3 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası ile cezalandırılmasını istemişti.

Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen'in dokunulmazlığı geçen yıl mart ayında Avrupa Parlamentosu (AP), ekim ayında da Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinden terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğrafları paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ aşırı sağcı Marine Le Pen Fransa

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