PARİS (AA) - Fransa'da mahkemenin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'e "psikiyatri testi" uygulanması talebinde bulunduğu bildirildi.

Talebi, Le Pen kişisel Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu.

DEAŞ'a ait infaz görüntülerini 2015'te paylaştığı için hakkında soruşturma açılan Le Pen, "Tweet atarak DEAŞ dehşetini duyurduğum için 'yargı' benim psikiyatri testi yaptırmama hükmediyor. Nereye kadar gidecekler?" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Daha sonra ikinci bir paylaşımda daha bulunan Le Pen, Nanterre Mahkemesinin avukatına ilettiği, psikiyatri testine tabi tutulması yönündeki 12 Eylül tarihli karar tutanağını paylaştı.

Le Pen, bunun olağanüstü bir durum olduğunu kaydederek, "Bu rejim gerçekten korkutmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Fransız basını, Fransız Ceza Yasası'na göre şiddet içeren görüntü ve fotoğrafları paylaşan herkesin yargı sürecinde benzer bir prosedüre tabi tutulduğunu yazdı. Yasanın 706-47'nci maddelerinde belirtilen suçları işleyenlerin uzman psikiyatr tarafından kontrol edilip bilirkişi raporu alması gerekiyor.